【好消息】州政府將為嬰幼兒及青少年免費接種一種原本「自費疫苗」

昆州政府將於2024年起，免費為嬰幼兒和青少年接種腦膜炎球菌B型疫苗。
這項疫苗接種計劃將作為常規的兒童和學校免疫計劃的一部分，為所有2歲以下的嬰幼兒和15至19歲的青少年提供免費接種。
這是昆州史上規模最大、由政府出資的疫苗接種計劃，計劃的初期投資超過9000萬澳元，為期三年。
侵襲性腦膜炎球菌可能導致嚴重的疾病、殘疾和死亡，B型腦膜炎球菌是所有菌株中最常見，也是致死率最高的。
昆州迄今已記錄了20例B型毒株病例，而2022年同期僅為10例，總計達到26例。
昆州衛生廳長芬蒂曼（Shannon Fentiman）表示：「在聽到昆州一些家庭發生的悲劇後，我必須採取行動。」
「我們知道，B型腦膜炎球菌可能是致命的，即使年輕人幸運地從疾病中倖存，他們也很可能會患上永久性、有時甚至是毀滅性的併發症。」
「現在，接種一支B型腦膜炎球菌疫苗的費用約為100澳元。」
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為甚麼大家聞「腦膜炎球菌」而喪膽？
SBS Chinese
17/08/202210:16
她表示：「昆州的B型腦膜炎球菌免疫計劃將消除接種疫苗的經濟障礙，確保最需要的人能夠接種疫苗。」
昆州首席衛生官傑拉德杰拉德（John Gerrard）表示：「昆州衛生局將在未來幾個月內與疫苗接種的提供方密切合作，以確保（計劃）順利實施。」
目前，只有原住民及托勒斯島民、兩歲以下的幼兒，以及患有某些疾病的人群可以免費接種B型腦膜炎球菌疫苗，其他人一般需要支付每劑110至150澳元的疫苗接種費。
腦膜炎球菌病的死亡率介於 5% 到 10% 之間。
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