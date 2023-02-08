SBS 新聞簡報（2月8日）

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【原住民公投】當局將派發多語言小冊子

聯邦政府同意反對黨提出，就原住民國會之聲入憲公投製作多語言的小冊子。

之前的公投都有就選擇「贊成」和「反對」的情況以郵件方式派發不同語言文字的宣傳小冊子，但工黨早前表示此舉在數碼時代是浪費公帑，不應延續。

不過，據報當局已回心轉意。

反對黨領袖達頓表示，多語言小冊子對母語非英語的人士非常重要。他說很多澳洲人特別是長者不會上網，而他們可能對公投存有疑問，這些小冊子是非常合理。

澳洲將派出救援隊赴土耳其救災

澳洲將會派出救援隊，加入國際對土耳其和敘利亞在地震後的救援工作。

當地本周的大地震
已造成約8千人死亡，數字預計還會攀升。

總理艾巴尼斯證實將派出27名城市搜救人員，他們會儘快出發，預計在今個星期內抵達土耳其。他說這批專業搜救隊「在定位、運輸藥物和轉移被困人員方面訓練有素」。

與此同時，當局也為當地的澳洲公民和永久居民提供協助，可以致電+61 262 613 305。如果想了解在海外的個別澳洲人的安危，可以致電1300 555 135查詢。

拜登發表國情咨文籲改革警隊及控槍

美國總統拜登在國會發表國情咨文，提出改革警隊和槍械管制。

他表示，在和德州學校槍擊案的受害人家屬會面後，認為是時候控制槍枝暴力。「給執法者所需的訓練，讓他們有更高標準，幫他們維護治安。」

此外，拜登談到新冠疫情已經減退，失業率創新低，加上通脹放緩，顯示經濟向好發展。

他又呼籲國會支持提高債務上限，配合避免國家債務違約，並承諾不會削減對社會福利及醫療的投入。

他還提到，和中國合作是符合美國利益，但誓言會保護國家。

北京籲台灣勿以疫情為由拒絕恢復直航

中方再次呼籲台灣恢復兩岸直航航點，不要再以疫情為藉口阻撓。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，「兩岸同胞實現正常交流往來意願強烈」，大陸已對此做好準備，希望台方順應民意，盡快取消所有人為限制，實現全面復航。

與此同時，國民黨副主席夏立言今日率團訪問大陸，將於明日會見國台辦主任宋濤，可能還會和中共中央政治局常委王滬寧見面。

國民黨一行預計在下星期五返台。

日本或本月內放寬中國旅客入境要求

據報日本會在月內
放寬中國旅客的入境要求


日本傳媒報道，當局最快今個月放寬對來自中國內地的旅客，要求在抵埗時接受新冠病毒檢測的邊境管制措施，但會繼續要求在出發前取得陰性檢測結果。

與此同時，日本政府計劃在5月將新冠病毒的傳染病等級降至與流感同等，並修改佩戴口罩的建議，由民眾自行決定是否在室內戴口罩。

新州將為赴鄉鎮地區教師提供財務支持

新州政府將會對前往鄉鎮地區和偏遠社區的教師提供獎勵。

當局今日宣佈一系列獎勵措施，包括一次性的600元獎金，以及在教學地點購買物業時可全額退回印花稅。

這些是試行計劃「支持鄉區創業者」項目的其中一部份措施，旨在為支援地區發展的專業人士提供廣泛資源的財務支持。

針對變種疫苗料下月起推出市面

在過去6個月沒打過新冠疫苗的所有成年人，從2月20日開始可以接種。

衛生部長畢勒表示，新一批針對Omicron變種毒株的輝瑞疫苗，將會在未來幾個星期運抵澳洲。

今次是2021年底以來最大的一批疫苗，預計最快可以在3月初推出市面。

澳洲郵政錄8年來首次收入下跌

澳洲郵政表示，由於郵寄信件減少，預計全年收入會錄得自2015年以來的首次下跌。

當局公佈，信件收入比去年減少了5%，達到8.81億元，包裹和快遞業務也減少，令總收入跌2個百份點至40億元。

行政總裁格雷厄姆表示，在電子通訊愈加發達、信件逐漸消逝的時代，該集團正處於發展的十字路口。

體育消息

英超聯賽會經過4年調查後，起訴曼城球會由2009至2018年間，過百次違反賽會財務規則，並拒絕配合調查。

賽會將委任由三名法官組成的獨立委員會，若指控成立，曼城將面臨罰款、扣分，褫奪過往奪得的錦標，甚至被逐出英超。

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