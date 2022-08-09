SBS 新聞簡報（8月8日）

澳美聯合搗破兒童色情網絡拘19澳男

澳洲和美國聯合搗破一個兒童色情及虐待網絡，拘捕19名澳洲男子。





兩名美國聯邦調查局 (FBI) 探員在2021年調查暗網的虐兒材料時被一名跨國虐待兒童網絡的成員射殺。





聯邦警察指揮官施奈德表示，大部份被捕人士從事的職業都需要對資訊及通訊科技有「高度」認識，他們利用加密技術及暗網，為執法機關帶來挑戰。



綠黨促國會就追債系統問責莫理遜

綠黨尋求把前總理莫理遜移交國會的特權委員會調查。





綠黨議員比斯（Stephen Bates）向眾議院議長迪克提出，由特權委員會處理。他說莫理遜在該系統的問題上誤導內閣和國會，國會必須對此進行問責。





迪克回應會考慮相關提議。



中方促菲律賓軍艦離開南沙仁愛礁

北京敦促菲律賓軍艦離開南沙群島仁愛礁。





中國外交部進一步回應，表示仁愛礁是中國南沙群島的一部份，菲方拒絕拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，並企圖維修加固實現永久佔領，是嚴重違反國際法和《南海各方行為宣言》。



烏克蘭拘捕涉向俄傳送情報女子

烏克蘭當局拘捕一名涉嫌向俄羅斯輸送情報的女子。





烏克蘭的國安部門表示，南部城市尼古拉耶夫一名女子，在7月底總統澤連斯基訪問當地時，涉嫌收集行程和烏方軍事設施等資料。





她在試圖向俄方傳送情報時被捕，面臨最高12年監禁。而當時當局提前收到消息，在澤連斯基訪問期間加強了保安。



颱風臨近 南韓提前結束世界童軍活動

南韓當局正在疏散世界童軍大露營的參加者。





在釜山舉辦的活動因為颱風卡努（Khanun）臨近而提早結束，來自156個國家和地區的3.6萬名參加者今日陸續撤離，乘坐過千輛旅遊巴前往首爾等地，由當局安排住宿。





卡努途徑日本時造成3人死亡，預計將於本周四抵達南韓。



墨爾本夜空火光由火箭發射所致

昨晚在維州和塔州被目擊的夜空火光，是火箭部件掉落大氣層所致。





澳洲太空總署（Australian Space Agency）表示，俄羅斯的聯盟2號運載火箭（Soyuz-2）在較早前發射，而火箭在升空第二階段會有燃料艙掉落地球。





科學家指，相關部件事先已計劃安全落入塔州東南方對出海域。



西澳廢除立法僅一個月原住民法例

西澳政府宣佈廢除立法僅一個月的原住民文化遺產法。





該法例要求土地使用者經過一系列程序，包括和原住民達成協議，來確認工程項目是否危及文化遺產。但法例引起農民反對。





州長庫克表示，根據社區反饋，當局重新啟用1972年的原有法例，並會進行微小的修改來確保原住民文化遺產不受破壞。



體育消息

澳式足球聯賽，West Coast Eagles的33歲隊長Luke Shuey宣佈將在季末退役。



