SBS 新聞簡報（8月8日）

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澳美聯合搗破兒童色情網絡拘19澳男

澳洲和美國聯合搗破一個兒童色情及虐待網絡，拘捕19名澳洲男子。

兩名美國聯邦調查局 (FBI) 探員在2021年調查暗網的虐兒材料時被一名跨國虐待兒童網絡的成員射殺。

澳洲聯邦警察獲得相關情報後，去年成立特別行動組，參與國際調查。
警方最終拘捕19名澳洲籍成員
，年齡介乎32至81歲，起訴虐兒罪名，亦不排除會有更多人被捕。

聯邦警察指揮官施奈德表示，大部份被捕人士從事的職業都需要對資訊及通訊科技有「高度」認識，他們利用加密技術及暗網，為執法機關帶來挑戰。

綠黨促國會就追債系統問責莫理遜

綠黨尋求把前總理莫理遜移交國會的特權委員會調查。

皇家委員會早前發表對自動債務索償系統的調查報告
，指莫理遜要為此負責。但他予以否認。

綠黨議員比斯（Stephen Bates）向眾議院議長迪克提出，由特權委員會處理。他說莫理遜在該系統的問題上誤導內閣和國會，國會必須對此進行問責。

迪克回應會考慮相關提議。

中方促菲律賓軍艦離開南沙仁愛礁

北京敦促菲律賓軍艦離開南沙群島仁愛礁。

中國和菲律賓的船隻日前在南海發生衝突
。菲方稱，向駐扎當地的軍事人員運送裝備的補給船隻，遭到中方攔截和水炮攻擊。中國海警則指對方未經批准而非法闖入中國海域。

中國外交部進一步回應，表示仁愛礁是中國南沙群島的一部份，菲方拒絕拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，並企圖維修加固實現永久佔領，是嚴重違反國際法和《南海各方行為宣言》。

烏克蘭拘捕涉向俄傳送情報女子

烏克蘭當局拘捕一名涉嫌向俄羅斯輸送情報的女子。

烏克蘭的國安部門表示，南部城市尼古拉耶夫一名女子，在7月底總統澤連斯基訪問當地時，涉嫌收集行程和烏方軍事設施等資料。

她在試圖向俄方傳送情報時被捕，面臨最高12年監禁。而當時當局提前收到消息，在澤連斯基訪問期間加強了保安。

颱風臨近 南韓提前結束世界童軍活動

南韓當局正在疏散世界童軍大露營的參加者。

在釜山舉辦的活動因為颱風卡努（Khanun）臨近而提早結束，來自156個國家和地區的3.6萬名參加者今日陸續撤離，乘坐過千輛旅遊巴前往首爾等地，由當局安排住宿。

卡努途徑日本時造成3人死亡，預計將於本周四抵達南韓。

墨爾本夜空火光由火箭發射所致

昨晚在維州和塔州被目擊的夜空火光，是火箭部件掉落大氣層所致。

澳洲太空總署（Australian Space Agency）表示，俄羅斯的聯盟2號運載火箭（Soyuz-2）在較早前發射，而火箭在升空第二階段會有燃料艙掉落地球。

科學家指，相關部件事先已計劃安全落入塔州東南方對出海域。

西澳廢除立法僅一個月原住民法例

西澳政府宣佈廢除立法僅一個月的原住民文化遺產法。

該法例要求土地使用者經過一系列程序，包括和原住民達成協議，來確認工程項目是否危及文化遺產。但法例引起農民反對。

州長庫克表示，根據社區反饋，當局重新啟用1972年的原有法例，並會進行微小的修改來確保原住民文化遺產不受破壞。

體育消息

澳式足球聯賽，West Coast Eagles的33歲隊長Luke Shuey宣佈將在季末退役。

他職業生涯出場247次，曾在2018年贏得總決賽最佳球員。但他由於傷患，今季只出戰9場。

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