如何透過外界支援戒掉賭癮？

具體的方法是如何？ 大家可以在哪裏尋找到正確的支援呢？欲知詳情，請收聽宋慶勤在今期的「澳洲定居指南」環節的報道。



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







