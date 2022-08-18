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如何透過外界支援戒掉賭癮？

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賭博人士及其家人都可以尋求援助，戒掉賭癮，共同處理賭博帶來的其他問題。

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其他收聽方法

Published 19 August 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

要成功戒掉賭癮的確並非易事，但是如果問題賭徒的親友能取得外界的支援，他們或可幫助親人戒掉賭癮。

Published 19 August 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
具體的方法是如何？ 大家可以在哪裏尋找到正確的支援呢？欲知詳情，請收聽宋慶勤在今期的「澳洲定居指南」環節的報道。
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