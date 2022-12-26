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墨爾本阿德雷德夏日天氣回復「正常」 周一二熱浪侵襲

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People celebrate Christmas at St Kilda Beach in Melbourne, Sunday, December 25, 2022.

墨爾本聖誕節天氣轉熱，很多人去到 St Kilda 海灘解暑。 Source: AAP / Joel Carrett

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Published 26 December 2022 at 3:06pm, updated 34 minutes ago at 3:12pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Yuki Yuen
Source: SBS

澳洲東南部因拉尼娜現象，令到這個夏天開始時，並沒有夏天的感覺，維州更記錄到破紀錄的低溫。不過，南澳和維州的天氣這兩天恢復「正常」— 即非常熱。

Published 26 December 2022 at 3:06pm, updated 34 minutes ago at 3:12pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Yuki Yuen
Source: SBS
先說南澳，夏天開始還是罕有地寒冷，可是到了聖誕節這兩天，將非常酷熱。以阿德雷德為例，今天 (星期一) 和明天的氣溫，預料分別是攝氏 37 和 40 度。星期二清晨的溫度，最低也有 25 度。

不過，一股冷鋒周三將抵達阿德雷德，當天最高溫度跌至最高 24 度。到了本周末才慢慢升至 32 度。

墨爾本比阿德雷德稍為好一點。今、明兩天預料最高達到 32 和 37 度，但周三仍然有 30 度 (清晨氣溫最低 26 度)。

不過，冷鋒到周三晚才到，預料周四的最高氣溫只有 20 度。這大概是墨爾本和阿德雷德典型的夏季天氣，連續兩天的氣溫可以相差十多二十度。

其實墨爾本已沒有西北地區那麼酷熱，因為 Bendigo、Horsham、Mildura、Melton、Maryborough、Shepparton、Seymour、Swan Hill、Traralgon 和 Wangaratta 都有機會達到 40 度。所以，到時大家都盼望那個冷鋒快點來到。

這裡有些數據給大家參考。

維州 12 月份最熱的記錄是在哪一天？答案是：1976 年 Robinvale 記錄到 46.6 度。至於維州有記錄的最熱一天，是位於墨爾本西北面 400 公里的 Hopetoun，在 2009 年 2 月錄到的 48.8 度。

幸好澳洲氣象局預料這個聖誕及新年假期的氣溫不會創新記錄。

詳情請收聽溫楚良和阮佩君的報道。
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