墨爾本阿德雷德夏日天氣回復「正常」 周一二熱浪侵襲

先說南澳，夏天開始還是罕有地寒冷，可是到了聖誕節這兩天，將非常酷熱。以阿德雷德為例，今天 (星期一) 和明天的氣溫，預料分別是攝氏 37 和 40 度。星期二清晨的溫度，最低也有 25 度。





不過，一股冷鋒周三將抵達阿德雷德，當天最高溫度跌至最高 24 度。到了本周末才慢慢升至 32 度。





墨爾本比阿德雷德稍為好一點。今、明兩天預料最高達到 32 和 37 度，但周三仍然有 30 度 (清晨氣溫最低 26 度)。





不過，冷鋒到周三晚才到，預料周四的最高氣溫只有 20 度。這大概是墨爾本和阿德雷德典型的夏季天氣，連續兩天的氣溫可以相差十多二十度。





其實墨爾本已沒有西北地區那麼酷熱，因為 Bendigo、Horsham、Mildura、Melton、Maryborough、Shepparton、Seymour、Swan Hill、Traralgon 和 Wangaratta 都有機會達到 40 度。所以，到時大家都盼望那個冷鋒快點來到。





這裡有些數據給大家參考。





維州 12 月份最熱的記錄是在哪一天？答案是：1976 年 Robinvale 記錄到 46.6 度。至於維州有記錄的最熱一天，是位於墨爾本西北面 400 公里的 Hopetoun，在 2009 年 2 月錄到的 48.8 度。





幸好澳洲氣象局預料這個聖誕及新年假期的氣溫不會創新記錄。





詳情請收聽溫楚良和阮佩君的報道。

