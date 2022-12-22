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澳洲氣象局公布聖誕節天氣預測

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Christmas weather around Australia’s capital cities

Source: AAP

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Published 23 December 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

大家最近有沒有發覺澳洲部份城市的天氣較為反覆，日夜的温差也頗大。為何仍有這份寒意，難道我們將要穿上厚衣渡過一個寒冷的聖誕？今日鐳射全方位張艾利為大家帶來澳洲氣象局的專家，預測澳洲主要城市聖誕節的氣溫。

Published 23 December 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
明天便是一年一度的平安夜，星期日便是普世歡騰的聖誕節，相信不少澳洲民眾的居所已經佈置成充滿聖誕氣氛；各地的教堂也加添了充滿宗教氣氛的佈置，和投射在牆上聖誕畫像，再次提醒世人聖誕的真正意義。

不知道大家有沒有發覺近兩周澳洲部份城市的天氣較為反覆，時晴時雨，日夜的温差也頗大。咦！澳洲不是已經踏入了夏天嗎？為何早晚仍有寒意呢，難道我們將要穿上毛衣和雨絨渡過一個寒冷的聖誕？那麽我們怎樣享受滑浪，和在海灘享受陽光過聖誕……

大家又不用太擔心，跟據澳洲氣象局 (Bureau of Meteorology，簡稱「BOM」) 表示，澳洲大部份地區今年夏季不尋常的寒冷和潮濕天氣即將結束，聖誕前夕的氣溫將會上升，澳洲民眾將迎來一個溫暖的聖誕節。
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由於各地的氣溫將從聖誕節開始回升，夏季反常的低溫和潮濕天氣將暫時終結。BOM表示，聖誕節當天，全國大部份地區將迎來溫暖乾燥的天氣，預計達爾文 (Darwin) 最熱，氣溫高達33度；塔州首府荷伯特 (Hobart) 將會最冷，只有21度。澳洲氣象局高級氣象學家拿拉莫爾 (Dean Narramore) 表示，昆士蘭和北領地可能在聖誕期間迎來炎熱；潮濕的天氣，還可能出現風暴。但全國大部份地區預計都會出現晴朗的天氣，一如以往這個聖誕很適合三五知己去沙灘打板球、燒烤和游泳等互外活動。他預計全國大部份地區，將延續這種晴朗的天氣，一直到拆禮物日 (Boxing Day)。

拿拉莫爾表示，在夏季剩餘的時間裡，新州東部和維州可能會出現平均或略低於平均的溫度，其他地區可能會出現平均或高於平均的溫度。今年澳洲東部經歷了創紀錄的降雨量，受第三次拉尼娜現象 (La Niña) 的影響，意思是指赤道太平洋東部和中部，海洋表面上温度大範圍持續異常變冷的現象，也稱為「反厄爾尼諾」。澳洲氣象局的拿拉莫爾說，澳洲將迎來更多暴雨和風暴，但總體降雨量將保持平均或略高。過去一周，在塔斯曼尼亞海面上空發現一個低壓系統，使氣溫連續數日低於平均氣溫4至6度。新州內陸和維州東部一些地方出現了12月有記錄以來最冷的一天，上周荷伯特錄得五十年來的12月最冷記錄。

聖誕日各首府城市天氣預報：
  • 雪梨：日間最高氣溫28度，大部分時間陽光明媚；
  • 墨爾本：日間最高氣溫 27度，陽光明媚；
  • 布里斯本 ：日間最高氣溫31度，部分地區有雲；
  • 珀斯：日間最高氣溫30度，陽光明媚；
  • 阿德雷德：日間最高氣溫 30度，陽光明媚；
  • 荷伯特：日間最高氣溫 21度，部分地區有雲；
  • 坎培拉：日間最高氣溫30度，陽光明媚；
  • 達爾文：日間最高氣溫33度，可能有暴風雨。
預祝所有SBS聽眾有一個愉快、團聚和溫暖的聖誕節！Merry Christmas！
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