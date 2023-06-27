【妙齡廚房】法式肉醬意粉

肉醬是肉醬意粉的靈魂。 Credit: Stella Chow 它就是肉醬意粉，但如果要做到有法國的風味，很容易便可以做到。





請收聽由溫楚良和劉妙齡主持的這節「妙齡廚房」，如果想做焗肉醬意粉的話，只需把部驟稍稍修改一下便行。

