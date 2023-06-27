【妙齡廚房】法式肉醬意粉

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多加牛油，可以增添肉醬意粉的法國風味。 Credit: Stella Chow

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在今集「妙齡廚房」環節裡，劉妙齡教大家整一樣廣受歡迎的意粉。

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肉醬是肉醬意粉的靈魂。 Credit: Stella Chow
它就是肉醬意粉，但如果要做到有法國的風味，很容易便可以做到。

請收聽由溫楚良和劉妙齡主持的這節「妙齡廚房」，如果想做焗肉醬意粉的話，只需把部驟稍稍修改一下便行。
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