【妙齡廚房】法式肉醬意粉

【妙齡廚房】法式肉醬意粉Play17:43多加牛油，可以增添肉醬意粉的法國風味。 Credit: Stella Chow下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.22MB) 在今集「妙齡廚房」環節裡，劉妙齡教大家整一樣廣受歡迎的意粉。肉醬是肉醬意粉的靈魂。 Credit: Stella Chow它就是肉醬意粉，但如果要做到有法國的風味，很容易便可以做到。請收聽由溫楚良和劉妙齡主持的這節「妙齡廚房」，如果想做焗肉醬意粉的話，只需把部驟稍稍修改一下便行。更多內容【妙齡廚房】芋頭糕【妙齡廚房】外表善良的檸檬意粉【妙齡廚房】泰式粉絲蝦煲若大家想知道聽證會在什麼時候傳召哪些證人作證，可以點擊這裡查閱。瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道 。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（6月27日）【專家話你知】咳嗽可分 3 種 陳皮生薑羅漢果或有助普里戈津撤軍後首次開腔 瓦格納 7 月起應不復存在恒指五連跌 離岸人民幣即期再跌創七個月新低