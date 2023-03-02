希臘極罕見火車意外致43死交通部長引咎辭職

希臘中部城市拉里薩 (Larisa) 附近發生當地史上最嚴重的致命火車意外，增至至少 43人死亡、數十人受傷送院。







最初報導的死者人數為36人，但隨著救援人員漏夜於現場搜索火車殘骸希望可以尋回其他生環者。有消防員一度表示，擔心死亡人數還會進一步上升。





意外是由於一列客運火車從駛出隧道時與另一列貨運列車正面相撞而釀成，現場照片及片段顯示，事後多個車卡脫軌及受到嚴重損壞—包括窗戶被撞至粉碎，現場亦滿布濃煙。







事後多個車卡脫軌及受到嚴重損壞—包括窗戶被撞至粉碎，現場亦滿布濃煙 Source: AAP / Achilleas Chiras/EPA 根據鐡路公司的數據就顯示，載客火車當時載有 342 名旅客和 10 名火車職員，貨運列車上則有兩名職員。







警方已逮捕負責控制信號系統的拉里薩市車站站長，他因疏忽職守，而造成大量乘客死亡或受到嚴重身體傷害，被警方控以誤殺罪。





希臘政府亦經宣布會舉行「全國哀悼日」及下半旗致哀。總理「米佐塔基斯」 (Kyriakos Mitsotakis) 到現場視察時指：「今次是一場難以形容的悲劇，令到全國難過。」





「當局必須向受害者的親屬致意，亦有義務治療受傷者、確認死者的身份及處理屍體。」





「我們亦向國民保證，當局會查明這場悲劇的原因及盡力確保同類意外不會再發生。」







拉里薩的州長阿戈拉斯托斯 (Konstantinos Agorastos) 指，目前一個關鍵問題是為何兩列相撞的火車當時於同一條軌道上「對頭行駛」，調查人員必須盡快找出答案。





意外發生後，希臘交通部長卡拉曼利斯 (Kostas Karamanlis) 已宣布辭職，指他認為自已應為鐵路系統「長期失修」而負責。





希臘目前的鐵路系統有嚴重老化問題，而需要進行升級更多，許多火車都仍然要在單軌鐡道上行駛，同時，許多地區仍有待安裝信號及自動控制系統。





生環者憶述事發經過時仍然「猶有餘悸」。28 歲的「米內尼斯」(Stergios Minenis)就以「好似噩夢一樣的 10 秒」來形容意外當時的情況，





「我們聽到一聲巨響後，覺得很恐慌，而意外後火勢立即從右到左蔓延，我們一轉身就被燒傷了。」





另一名意外時身處客運火車第五節車廂的乘客亦都向當地的媒體表示：意外後，火車的玻璃窗全部被撞到粉碎。





「好多人驚慌尖叫...其中一扇窗戶亦因撞擊而塌陷。」





負責處理今次意外傷者的「拉里薩醫院」的急診室負責人科姆諾斯指，大多數遇難者都是 20 多歲的年輕人。





由於希臘慶祝東正教四旬期開始的長週末假期剛結束，出事火車上的乘客，大多是假期後準備返回塞薩洛尼基的學生。





相反，貨運火車從塞薩洛尼基開往拉里薩。



