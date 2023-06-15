憑呼氣偵測癌症 氣相色譜居功至偉

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倫敦大學帝國學院研究團隊的 Dr James Ellis。 Source: AP

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有一個測試，如同呼吸測試 (breathalyser test) 那麼簡單，但它或能拯救到你的生命。 當然，其中涉及的科技比較複雜。

目前，全球 — 包括澳洲 — 的科學家正進行多方面的研究，他們希望利用呼吸分析，來推算一個病人是否患有癌症。

其中醫生最想希望能做到的一件事，就是在病人病入膏肓之前，能及早夠發現患有的疾病，因為病向淺中醫是最有效的。

目前全球各地的研究團隊，希望能夠通過分析病人的呼吸，來到檢測他們是否有癌症，和有哪種癌症。

倫敦大學帝國學院 (Imperial College) 的一個團隊，正在開發一個測試「胃腸癌」的系統。
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已故英國環保科學家與發明家 James Lovelock (攝於 84 歲) 與他其中一個早期發明品 — 家製氣相色譜 (Gas Chromatography) 設備一起拍照。 Source: AAP / Nicholas.T.Ansell
病人只需向一個袋子中吹氣，然後醫護人士會把呼出來的氣，裝進「吸附管」(sorbent tube) 裡。之後利用「加熱脫附」裝置將呼吸樣本加熱，再放入他們的「氣相色譜烘箱」(gas chromatography oven)，他們會將感興趣的化合物分離，而加熱的溫度大約時攝氏 250 度。

當這些化合物被分離後，科學家便可以開始分析，病人呼出的揮發性氣體，究竟含有什麼成份。

另一邊廂，美國的新澤西州也在進行類似的研究，該個項目獲得到美國國家癌症研究所資助。

與帝國學院的團隊一樣，他們使用氣相色譜來分析病人的呼吸，不過他們要找的，不是「胃腸癌」，而是肺癌的徵兆。

他們經已識別出一種稱為 MAGIIC 的標記，若把它和經過活檢確認的肺癌比較，它準確度高達 84%，可謂非常之高。

澳洲南澳 Flinders 大學的研究員在 2020 年稱，他們在研發一種呼出氣體特徵測試方法上，取得了顯著進展，能夠準確區分頭頸部癌症 (head and neck cancer) 患者和非癌症患者。

詳情請聽溫楚良這節報導。
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