目前，全球 — 包括澳洲 — 的科學家正進行多方面的研究，他們希望利用呼吸分析，來推算一個病人是否患有癌症。





其中醫生最想希望能做到的一件事，就是在病人病入膏肓之前，能及早夠發現患有的疾病，因為病向淺中醫是最有效的。





目前全球各地的研究團隊，希望能夠通過分析病人的呼吸，來到檢測他們是否有癌症，和有哪種癌症。





倫敦大學帝國學院 (Imperial College) 的一個團隊，正在開發一個測試「胃腸癌」的系統。



已故英國環保科學家與發明家 James Lovelock (攝於 84 歲) 與他其中一個早期發明品 — 家製氣相色譜 (Gas Chromatography) 設備一起拍照。 Source: AAP / Nicholas.T.Ansell 病人只需向一個袋子中吹氣，然後醫護人士會把呼出來的氣，裝進「吸附管」(sorbent tube) 裡。之後利用「加熱脫附」裝置將呼吸樣本加熱，再放入他們的「氣相色譜烘箱」(gas chromatography oven)，他們會將感興趣的化合物分離，而加熱的溫度大約時攝氏 250 度。





當這些化合物被分離後，科學家便可以開始分析，病人呼出的揮發性氣體，究竟含有什麼成份。





另一邊廂，美國的新澤西州也在進行類似的研究，該個項目獲得到美國國家癌症研究所資助。





與帝國學院的團隊一樣，他們使用氣相色譜來分析病人的呼吸，不過他們要找的，不是「胃腸癌」，而是肺癌的徵兆。





他們經已識別出一種稱為 MAGIIC 的標記，若把它和經過活檢確認的肺癌比較，它準確度高達 84%，可謂非常之高。





澳洲南澳 Flinders 大學的研究員在 2020 年稱，他們在研發一種呼出氣體特徵測試方法上，取得了顯著進展，能夠準確區分頭頸部癌症 (head and neck cancer) 患者和非癌症患者。



