【世局越亂】為何制定及落實「新年大計」越重要?

新州的臨床心理學家馬信誠（Noris Ma)在接受SBS中文廣東話節目訪問時，在一個時局動盪的大環境下，大眾制定「新年大計」的動力可能亦受到社會、民生及經濟不穩等因素影響。





「因為當中涉及很多不同因素，這問題難以從個人的心理學層面上去分析，但若以一個更宏觀方向去睇、因為最近幾年大家都因全球大趨勢的經濟不景氣等，會有越來越多變動或變數，甚至全球的規則隨時可能會改變。」





「個人在規劃上將更加困難，因為我很難影響社會的變動，或者會覺得經濟上升通道隨比以前更艱難，而令一些躺平、佛系心態亦應應運而生。」



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「在現今時代，要靠個人努力而作出突破，比以前我們的前一代人更加艱難，而周期性社會的大環境亦必然會對個人的信心有影響，而生活越來越艱難，人的無耐感會增加，甚至逐漸變成社會的怨氣。」





「但重要的是，我們仍應抱持中國人所謂『盡其在我』的態度，有些事自己未必能百份百掌控，但我們仍然可以在一些基本的本份上管好自己。





「例如，在每日的作息、工作上、在保障自己的健康及基本生活上，這些亦可以為自己制定一些規範。」



而身處容易出現重大變化的時代，Noris亦建議大在制定新年大計時，要保持一定靈活性及彈性。



制定計劃時，應提醒自己要保持適當的彈性， 凡事亦不應計到太盡，不應用Just Right「剛好」—即所有計劃到要做到『剛剛好』、或『計到盡、贏到盡』。應抱持Just in-case，即（出現變數時)我又有何後著去補救。 臨床心理學家馬信誠

「相信這樣的方法或思路，亦可以幫助大家有更多資源去面對現在這個幻變的時代。」





中國的俗語有云：一年之計在於春，即使在動盪的大環境中，Noris指，在新的一年為自己定立大計，不但增加我們獲得成功的機會，亦會在心理上為我們帶來正面積極的作用。





「不是說有目標就能一定成功，但有目標令我們有機會更易逹至成功。而在新年時制定好計劃，會令我們在時間及資源上更易作出調配，令我們更受惠。」



「若大家追蹤過去一年的感受，可能亦已累積了不少不愉快感受，或都有過往一年不順意的經歷。」





「但我們想到過新的一年，自不然會有一種新氣象、新開始的感覺，令我們都會變得更積極，更多的希望，讓自己作出調整後再出發。」





「有意思的是，不同文化及民族背景的人士，都會有『定立新年大計』的風俗，亦反映這種習俗是實際讓大家覺得受惠。」





提到新年大計或目標，Noris引述早期心理學家的理論，建議大家若在制定新年目標時能夠遵從「A、B、C法則」，就有機會提升成功達成願望的機會。



在心理學上有研究認為，制定可實現、令當時人相信、及可投入等三個元素的目標，會令計劃更容易成功—即英文所謂的ABC of Goal。 臨床心理學家馬信誠

「A是Achivable—即可達成的，你如果制定一個遙不可及的目標，其實是沒有太大意義，所以我們對目標必需作出考量，要選擇可以實現的，否則那只會是理想或夢想，而並非目標。」





「Ｂ即是Belivable，即你自己個人都必須要對目標可實現深信不疑，如果當事人自己都不相信（其目標可以成功），這樣的計劃就會很難達成。」





「最後的C是Commited，既然客觀上你覺得是可以達成、主觀上你深信自己可以做到，就要落實去做，當啓動後，事情就有望一步一步推展。」





「以上亦是美國華盛頓大學的心理學家法萊克.史莫利教授所提供一個簡單易記的理念，可以在制定目標時幫助大家。」





Noris亦指，很多人若持續不能達成其新年大計，往往是因為過不到上述ABC的三關。





「但假設你的新年大計已符合ABC的條件，另一項關鍵是，計劃制定者是否亦有制定一個執行計劃、是否有幫助完成計劃的相應資源，以及計劃是否有回饋的機制，讓自己清楚計劃的進度。」





而另外，Noris亦提及，若我們在每年均在新年大計的一事上失敗，可能亦會出現「習得性無助」，令我們在制定計劃上更消極、甚至可能會進一步墜入「自我否定」的惡性循環。





想知這樣的心理問題又可如何突破，請留意訪問的足本錄音。



