美國學校網入稟法院 斥社交媒體影響青年心理健康

有關的訴狀長 91頁，裡面詳細描繪了這些媒體使到青少年的心理健康與行為障礙變得越來越差，其中包括在焦慮、抑鬱、飲食失調與網絡欺凌 (霸凌) 等方面。





另外，由於出現了這些問題，讓老師在教導學生時倍感困難，也逼使學校必須採取應對措施，比如聘用更多心理健康專業人員，訂製解釋社交媒體會帶來什麼影響的課程，甚至還要為學校內的教師進行相關的培訓。





西雅圖公立學校網認為，這些社交網站成功利用了青少年心智還未成熟的情況，讓全美數以千萬計的學生，陷入過度使用和濫用社交平台的循環中。





而更糟糕的是，這些社交平台所規劃針對青少年的內容，往往是有害的和剝削性 (harmful and exploitive) 的。





究竟這些學校有些什麼訴求？詳情請收聽溫楚良和盧婉霞這節的【時事報道】。

