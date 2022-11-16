【答案在此】澳洲人為何未能接種第五針新冠疫苗？

目前澳洲只有一組人士可以接種第 5 針，他們必須是年滿 16 歲兼免疫力嚴重不足者。他們接種過第 4 針後，相隔 3 個月便可接種第 5 針。





至於一般市民，則可能要等到明年初，南半球冬季降臨之前，才可接種第 5 針 (也即是第 3 針加強針)。



2022 年 11 月 5 - 10 日在上海舉辦的第五屆中國國際進口博覽會上，輝瑞展出了雙成份抗病毒口服藥帕克斯洛維德。 Source: AAP / ChinaImages/Sipa USA 這與新加坡和美國的做法不同。





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新加坡受到 XBB 變種新冠病毒株 (又稱 BA.2.10) 侵襲，衛生部已經在前天 (星期一) 起，為 18 至 49 歲的國民接種第 5 針。他們可選擇經批准的莫德納二價新冠疫苗。至於輝瑞的二價疫苗，則預料今年稍後推出。





美國推出的莫德納加強針叫做 mRNA-1273.222，它除了包含莫德納針對最初的新冠病毒株的疫苗之外，還包含另一隻專門針對 BA.4 和 BA.5 變異株的疫苗，據莫德納說，這隻新版的二價疫苗，在對抗 BA.4/BA.5 變異株方面的功效，比他們之前的疫苗大大提高。



究竟為何澳洲人暫時未能接種第 5 針呢？

據墨爾本大學臨床流行病學家 Nancy Baxter 教授表示，美國還未經歷像澳洲新一輪 BA.5 疫情般的侵襲，因此他們估計北半球這個冬天會經歷更嚴峻的新冠疫情，所以要做好準備。





另外一個原因，是澳洲人接種加強針的比率，雖然未及第一針和第二針，但總的接種比率仍高於美國。因此，面對新一輪疫情時，澳洲的處境應較美國為佳。換句話說，美國對新一輪疫情更為擔憂。





而從醫療系統的角度來看，除非有明顯的需要，否則每隔 4 個月便為市民接種加強針，不是一個可持續的做法。





紐卡素大學 Nathan Bartlett 副教授是一位病毒免疫學家，他在上月接受本台訪問時表示，澳洲政府可能把注意力放在那些還未打齊針的人的身上。他說，如果現階段在推出第 5 針 (即第 3 針加強針) 的話，政府恐怕大家會感到有些迷茫，因此，還是把注意力放在那些還未接種第 3 或第 4 針加強針的人身上更實際。





面對新變異病毒株來勢洶洶，澳洲政府已臨時批准起用兩隻二價疫苗，這些疫苗，既能針對最初的新冠病毒，也能同時針對 Omicron 變種病毒株。



輝瑞新的新冠疫苗，專為針對 Omicron 變種病毒株而研製，9 月起在日本使用。 Source: AAP / Nanako Sudo/AP 繼莫德納之後，輝瑞的二價新冠疫苗 — Pfizer COMIRNATY Bivalent Original/Omicron BA.1 — 也於上月底獲臨時批准使用。年滿 18 歲的市民，他們可以選擇這些二價疫苗，作為他們第 3 和第 4 針 (也即第一和第二針加強針)。他們也可以選擇其他的疫苗作為加強針。





聯邦政府暫時訂購了 470 萬劑輝瑞二價疫苗，分兩批付運，將於 12 月 12 日正式供 18 歲市民使用。





ATAGI 認為澳洲這一波新冠疫情，可能跟新加坡的差不多，「快上快落」，而聯邦政府對於多了市民選用抗病毒口服藥感到欣慰。





至於有關詳情，請收聽溫楚良這節《時事報道》。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





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