【疫苗快報】獨立審查披露澳洲最受新冠疫情打擊的群體（11月1日）

今集內容： 對待新冠流感化現段該如何做？

獨立審查披露澳洲最受新冠疫情打擊的群體

上海迪士尼發現新冠暫停營運

對待新冠流感化現段該如何做？

澳洲醫學協會（AMA）主席羅布森教授說，澳洲最終將達到這樣的階段：新冠對社區、衛生系統和經濟的影響與季節性流感並無不同。





羅布森教授說，下一階段是要確保民眾了解「新冠並非溫和疾病」這一信息。





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「民眾需要確保接種最新的疫苗，而我們看到，全國的加強劑接種計劃，目前陷入停滯，隨著針對Omicron變種新版本疫苗的推出，這種情況需要改變。」





杜爾蒂研究所（Doherty Institute）的流感專家巴爾（Ian Barr）教授說，莫德納（Moderna）等mRNA疫苗製造商，正在考慮將結合流感和新冠疫苗起來。





但他說，如今許多國家紛紛取消隔離和限制措施，無異於「放虎歸山」。





流行病學家布迪曼（Dicky Budiman）醫生說，對待新冠遲早會像流感一樣，但澳洲和其它國家，至少需要等到明年。





他說：「這將需要一些時間，口服抗病毒藥物仍然不夠普及。」



獨立審查披露澳洲最受新冠疫情打擊的群體

一份新報告——《斷層線：對澳洲新冠應對措施的獨立審查（Fault lines: An independent review into Australia's response to COVID-19）》突顯部分群體在新冠大流行中受到最嚴重的打擊。





報告說，大多數公共衛生信息僅提供英語，這意味著在多元文化語言的社區中，許多民眾無法獲取或理解基本的信息。





該群體中許多人並不願意尋求醫療保健。部分從暴力或戰亂國家逃離來到澳洲的人，對於限制措施的實施方式尤其感到痛苦。





報告闡述，當警察和軍隊在街頭執行封鎖措施時，在他們看來，有時更像是戒嚴令，而不是人道主義救援。





維州監察員發現，2020年，墨爾本對政府公屋住宅的嚴格封鎖違反人權，居民現在起訴州政府要求賠償，稱州政府令他們遭受14天非法監禁。





報告說，在多元文化語言社區中，從事低薪和無保障工作的人數比例過高，而且其失業率是總體平均水平的兩倍，這意味著這一群體在經濟方面，相較其他群體更為不利。





此外，對於在海外某些地區出生的人來說，他們死於新冠的平均可能性，幾乎是在澳洲出生同齡人的三倍。



上海迪士尼發現新冠暫停營運

上海迪士尼度假村於當地時間周一（31／10）早上午 11時半左右突然宣布暫停營運，而村內所有遊客都必須留在園內，直到他們收到其新冠檢測結果呈陰性為止。





該度假村又表示，將立即關閉主題公園及周邊地區，包括購物街，直至另行通告，以遵守新冠防疫措施。





上海市政府在其官方微信帳號上表示，禁止訪客進出，園區內的所有遊客都需要等待檢測結果才能離開。





同時， 在 10 月 27 日之後曾經到過該公園的任何人士，都需要在三天內進行三次新冠病毒檢測。





不過，據社交媒體用戶指，公園在昨天關閉期間，仍然繼續為困在園內的遊客提供遊樂設施服務。





上海迪士尼度假村的一位發言人表示，該度假村仍在“有限度營運”，而他們亦正按照中國衛生部門的指導方針所採取的措施。





該度假村於周六（29／10）曾經表示，已開始減少工作人員以遵守 新冠防疫措施。





上海在 10 月 30 日收到10宗本地傳播個案案例，所有病例均沒有症狀。





今次亦是上海迪士尼度假村繼在今年較早前，因上海封城期間關閉三個多月後再次需要因疫情關係而封閉。





去年 11 月，該園亦曾經在當局下令對所有遊客進行接觸者追踪測試後關閉了兩天，並令超過 30,000 名遊客被困在公園度假村內。





昨天在中國的微博平台上亦有流傳視頻顯示，遊客衝向公園大門，但大門已經被鎖上。





路透社無法核實視頻的真實性，上海迪士尼度假村亦沒有回應有關園内有多少遊客的查詢。





中國各地地方政府亦繼續採取突然和極端的措施，以減少一旦病例出現後發生傳播的任何可能性，以配合中國的「清零政策」。





位於北京的環球度假村早前亦因疫情關閉了五天後於昨天重新開放。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







