【疫苗快報】澳洲人何時可接種Omicron新冠疫苗？（8月19日）

今集內容 衛生當局稱醫院系統仍面臨巨大壓力

世衛報告指全球新冠病例下降兩成半

澳洲人何時可接種Omicron新冠疫苗？

衛生當局稱醫院系統仍面臨巨大壓力

澳洲在周五報告至少 73 宗新冠死亡個案，其中維州有27 人，新州有 22 人，昆州有 14 人。





澳洲在截至本周的新冠死亡總人數超過 13,000 人。自疫情開始以來，已有 13,229 人死於新冠病毒。





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澳洲衛生部長畢勒（Mark Butler）向澳洲廣播公司電台表示，雖然目前的 Omicron 和流感疫情提前達到頂峰，但醫院系統仍面臨相當大的結構壓力。





畢勒表示，疫情還沒有結束，新冠病毒仍沒有像流感那樣成為每 12 個月的季節性病毒。





衛生和長者護理部發布歌曲（I Got You），提醒家庭如何避免兒童感染病毒。





南澳人在周六從上午 10 點到下午 4時30分，可以在東阿德萊德學校、Whitefriars 天主教學校、Berri 小學、Pooraka 小學和 Magill 小學接種新冠疫苗和加強劑。



世衛報告指全球新冠病例下降兩成半

新州首席衛生官錢特 (Kerry Chant) 下個月會帶領一個訪問團到以色列，商討有關新冠疫症大流行的防控方法。





澳洲的公共衛生專家同醫療人員將會同以色列的醫療團隊會面，趁住討論新冠疫症大流行議題的機會，加強雙方的合作。





澳洲和以色列在2020年初疫症大流行初期的抗疫成績都受到外界讚賞。





另外，世界衛生組織在最新報告中指出，截至 8 月 14 日的一周，全球新冠病例下降24%。





西太平洋地區包括澳洲、日本和韓國的病例減少 18%。





日本、韓國、美國、德國和意大利截至 8 月 14 日，報告當周的全球最高病例。





世界衛生組織目前正在監測 200 個 Omicron 譜系。



澳洲人何時可以接種Omicron新冠疫苗？

英國已批准首個同時針對新冠原始毒株和Omicron變種的疫苗。





澳洲可能很快可以接種這種 「二價」加強針（能引發對兩種病毒株的免疫反應）的疫苗，而這被譽是應對這種高度傳染性變種的關鍵。





新的mRNA疫苗，一半針對原始的Alpha毒株，另一半針對Omicron的第一個亞變種BA.1。所有現有的疫苗都只能針對Alpha毒株。





免疫學專家坎寧安(Tony Cunningham)表示：「這被稱為二價疫苗，因為它由原始病毒家族的代表，以及分裂病毒家族（Omicron家族）共同組成。」





坎寧安將這種二價疫苗描述為「遊戲規則改變者」，並提高未來疫苗的門檻——這些疫苗可以同時預防其它病毒，例如流感。





4月，莫德納獲得了澳洲藥監局的審查資格，以便為其二價疫苗在澳洲的推廣申請市場許可。





輝瑞兩種性質相似的疫苗，在7月獲得同樣審查資格。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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