【疫苗快報】為何澳洲當局未開放接種新冠第五劑資格？（11月8日）

今集內容： 為何澳洲當局未開放接種新冠第五劑資格？

針對新冠亞變種的保護和預防措施

澳洲婦女和兒童如何受新冠措施影響？

為何澳洲當局未開放接種新冠第五劑資格？

在其他國家，包括美國和新加坡，已建議居民接種第五劑二價疫苗加強劑。美國人甚至可以獲得針對 BA.4 和 BA.5 變體的更先進版本的疫苗。





墨爾本大學臨床流行病學家巴克斯特（Nancy Baxter）教授表示，她認為澳洲當局不會效仿美國，為所有民眾提供新的加強劑。





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她認為美國是因為將進入冬季，因此預料新冠感染人數加激增。





巴克斯特教授指，由於美國預期將有更嚴重的感染浪潮，同時，未及澳洲接種率高，因此有如此決定。





她相信如果澳洲病例大幅增加，當局將會開放接種第五劑的資格。



針對新冠亞變種的保護和預防措施

流行病學家貝內特（Catherine Bennett）說，新變種導致病例激增，但不像以前疫情那麼嚴重。





她說：「法國在10月初的BQ.1發病率最高，但看來他們的住院人數，已經開始下降，這很令人鼓舞。」





「新加坡的XBB疫情也一樣。」





貝內特教授說，當民眾的社交活動更多在戶外進行時，出現新疫情的幾率會有所下降。





薩頓教授則提醒居民，接種疫苗、佩戴口罩、確保通風、及時檢測、生病時留在家中，和使用新冠治療藥物，在減少傳播和疾病方面非常有效。





他說：「如果你不檢測，就無法獲得重要的口服治療，包括抗病毒藥物。」



澳洲婦女和兒童如何受新冠措施影響？

報告——《斷層線：對澳洲新冠應對措施的獨立審查（Fault lines: An independent review into Australia's response to COVID-19）》稱，雖然民眾對新冠病毒知之甚少的情況下，轉向遙距學習可能是正確的決定，但「關閉整個學校系統是錯誤的，尤其是在新的訊息表明，學校並非高傳播環境」。





關閉學校給家長帶來了更大壓力，部分婦女不得不退出勞動力市場，或在工作、家庭學習和照顧之間奔波，這對她們的心理健康和生產力，產生負面影響。





報告稱：「對於孩子和家長（尤其是女性）來說，在保護健康與給教育、心理健康、經濟和勞動力，帶來成果的長期成本之間，未能取得正確平衡。」





在新冠大流行的頭幾個月，女性離開勞動力市場的可能性，比男性高30%以上。她們更有可能失去收入，耗盡假期，同時她們的儲蓄和退休金金額都因此減少，新媽媽和準媽媽得不到應有的支援。





家庭暴力比例也有所上升。2020年，近20%的婦女首次經歷精神虐待、騷擾和控制行為。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







