坎培拉汽車失竊率全國第二高！保護愛車三大貼士你要知

據坎培拉警方表示，首都領地汽車失竊數量驚人，自2021年七月以來，已接近1700輛汽車被盜竊，相當於每周近30輛！首都領地首席警官尼爾. 高根(Neil Gaughan)表示，警方已成立了一個由40名警官組成的特別工作小組，以解決坎培拉的汽車盜竊和危險駕駛問題。Neil解釋由於首都領地被盜汽車數量屬全澳最高，他們正採取特別措施來解決這問題。





除了汽車失竊問題嚴重之外，警車被故意撞擊的事件亦令坎培拉警方十分頭痛。早前，一名十七歲的少女涉嫌駕駛一輛偷來的車輛衝撞一輛警車，並咬傷一名警員，她將面臨十一項指控。這種行爲導致警員受傷，警車報廢，使警方資源受損。首席警官尼爾表示這是自去年七月以來發生的第廿七宗警車被故意衝撞事件！在過去兩至三周內，共有十八人因類似罪行而被捕。





坎培拉警方表示，警方已經聘請了犯罪心理學家，並利用科技協助警方追蹤並逮捕罪犯，當中包括使用無人機。警方再次呼籲首都領地政府考慮修改立法，令警方在追捕罪犯過程中，更容易制止他們為逃脫而危險駕駛。現時的情況是，除非警方看到一名司機正在駕駛偷來的汽車，否則將無法對其進行控，即使車裏發現有他們的DNA及指模。坎培拉警方倡議政府需要修改法例上的漏洞，允許警方在嫌疑犯沒有駕車的情況下逮捕他們。





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為減低汽車被盜竊的機會，不妨參考以下建議：





1. 必須安裝全球定位追蹤器(GPS)





汽車上的警報器確實可以發揮阻嚇作用，但專業的偷車賊其實很快就能卸除防盜系統的裝置。建議為你的愛車裝上有GPS定位追蹤器，有了GPS定位追蹤器便能補足車輛防盜器被破解之可能。智能手機下載APP應用程式並設定好啟用後，當車被開走或移動，訊號會馬上傳送到你的智能手機上。





2. 車內不存放貴重的東西





車上有貴重的東西，或顯眼位置一看就看到錢、錢包、手錶、手袋或背囊等，及擺設的飾物等東西在座位或車內，等於是傳遞出「這輛車值得闖入」的訊息。緊記，別把閣下家裡的門鑰及地址放在車上；尤其是經常把車停泊在屋外或街上。





3. 車門一定要上鎖





鎖車門，除了是車主的常識外；也是保護愛車不被偷走的最佳方法之一。對偷車賊而言與其花時間去對付鎖上車門的車，他們寧願改一個目標去找一台沒上鎖好偷的車。尤其是一些有市場價值，又或該款車型的分解後零件價值很高。



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