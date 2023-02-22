繼盧旺達後聯合國禁酷刑調查團決定取消澳洲之行

Pro refugees activists, including Ian Rintoul (centre), hold a rally outside the Kangaroo Point Central Hotel in Brisbane, Monday, March 1, 2021.

2021 年 3 月 21 日，一些關注難民權益的團體，在布里斯本一間酒店門外抗議難民被羈留太久。 Source: AAP / DAN PELED

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聯合國禁止酷刑小組委員會決定，取消前來澳洲檢查澳洲羈留場如何對待裡面被囚人士。之前只發生過一次同類事件，那個國家是盧旺達。

當聯合國選佈放棄對澳洲多個羈留場所訪問後，一些人權組織表示，澳洲在國際舞台上顏面掃地。

聯合國禁止酷刑小組委員會指責新州和昆州政府，指他們拒絕授予他們無限制的訪問權限，至令他們逼於無奈，取消這個訪問。

之前，新州懲教處表示，由於這些檢查員 (inspectors) 事前並沒有取得授權，所以才不讓他們進入。

但在澳洲的聯合國「禁止酷刑公約任擇議定書」（the Optional Protocol to the Convention against Torture，簡稱 OPCAT）網絡則指出，這些調查員需要作出突擊訪問，才能真正了解羈留場所裡面的真實情況。

該小組稱讚聯邦政府予以合作，但總理艾巴尼斯表示，是否給予權限，這是州政府的問題，他不肯加以評論。

詳情請收聽溫楚良以下這節報導。
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