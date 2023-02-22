繼盧旺達後聯合國禁酷刑調查團決定取消澳洲之行

當聯合國選佈放棄對澳洲多個羈留場所訪問後，一些人權組織表示，澳洲在國際舞台上顏面掃地。
聯合國禁止酷刑小組委員會指責新州和昆州政府，指他們拒絕授予他們無限制的訪問權限，至令他們逼於無奈，取消這個訪問。
之前，新州懲教處表示，由於這些檢查員 (inspectors) 事前並沒有取得授權，所以才不讓他們進入。
但在澳洲的聯合國「禁止酷刑公約任擇議定書」（the Optional Protocol to the Convention against Torture，簡稱 OPCAT）網絡則指出，這些調查員需要作出突擊訪問，才能真正了解羈留場所裡面的真實情況。
該小組稱讚聯邦政府予以合作，但總理艾巴尼斯表示，是否給予權限，這是州政府的問題，他不肯加以評論。
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