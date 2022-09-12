聯合國人權理事會今展開會 如何處理新疆人權問題或影響可信度

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）在上月底發表報告指，中國共產黨在新疆對維吾爾族和其他以伊斯蘭教徒為主的少數民族「嚴重侵犯人權」，可能構成危害人類罪。





人權理事會是聯合國維護人權的最高機構，負責調查成員國侵犯人權事件。聯合國人權理事會將從今日（9月12日）開始在日內瓦舉行為期一個月的會議。





而撰寫報告的巴切萊特任期已經結束，新一任的高級專員是奧地利外交官圖爾克（ Volker Türk），但在是次會議的議程上，其中包括烏克蘭和埃塞俄比亞的危機都未有在議程上。





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這表示任何對中國的行動都要必須由在47個理事會其中一個成員提出。





理事會在定於 10 月 7 日舉行的會議上沒有具有法律約束力的權力，但其辯論會帶來更嚴格的審查，其行動可以展開調查。有時這些會在國家和國際法庭上提供證據。





外界普遍擔心聯合國無法履行追究這兩個國家侵犯人權的職責。如果這樣，就意味著人權理事會的威望掃地。





有西方國家的外交官向傳媒表示，一些西方民主國家正在考慮不同提議，包括在理事會成立 16 年以來首次就中國問題作出決議，可能包括建立調查機制。





近年來，在其他國家的一些支持下，中國強調了經濟權利的重要性，引發了人們擔心會削弱世界人權宣言對國際的規範，以及對侵權責任的轉移的擔憂。





一名歐洲外交官向法新社記者表示，理事會作出回應的方式將影響其在未來幾年處理國際重大事務的能力，「這關係到人權普遍性的願景，以及人權理事會角色的願景」。





「如果人權理事會的大多數國家決定不就巴切萊特報告中描述的嚴重狀況採取行動，這將意味世界秩序遭到改變。」





有另一位西方外交官指「不採取行動將付出代價，而採取行動的失敗了也有代價。」



要贏得決議也不容易， 在1990年至2004年期間，理事會前身曾就中國人權狀況提出11項議案草案，但均未獲通過。





人權理事會成員國長期以來一直迴避直接應對中國與俄羅斯這兩個重要國家的侵權行為，但聯合國關於中國新疆地區嚴重侵犯人權行為的報告以及對俄羅斯內部鎮壓行為加劇的擔憂，促使各界呼籲聯合國採取行動。





同樣的狀況也發生在俄羅斯，聯合國人權理事會於今年5月對俄羅斯軍隊在烏克蘭的違法行為展開了高級別調查。





有西方外交官指「大家都同意這是必要的......但我們還沒有就時間框架達成一致。





人權團體已敦促歐盟國家主導訂訂一項決議，任命一名被稱為特別報告員的獨立專家來進行調查，但至今尚未做出任何決定。





俄羅斯因入侵烏克蘭而被踢出理事會，但仍積極參加非正式會議。俄羅斯並否認在烏克蘭殺害平民。





中國一直否認報告對中國的指責，中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭已在日前表示，對聯合國人權事務高級專員發佈的報告說，中國反恐政策下的一些侵犯人權的行為，可能構成危害人類罪，這是對中國的政策和做法提出的「毫無根據的指責」。





又指中國無法與聯合國人權辦公室合作。不過，陳旭表示，北京不與人權辦公室合作，並不是不與聯合國整體機構合作。中國將「積極參與」聯合國所支持的人權理事會的活動，參加周一開始的為期四周的會議。



