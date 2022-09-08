花粉症加深哮喘症狀 預防管理至關重要

通常叫花粉症為 hay fever，但它也稱「過敏性鼻炎 」(allergic rhinitis)。





很多患有哮喘 (asthma) 的患者，也會有花粉症，這兩種症狀是相關的，據悉，花粉症影響 8 成哮喘患者。





澳洲九月是春天的開始，花粉和草花粉即將會困擾很多人，所以，澳洲全國哮喘周定於每年 9 月 1 日至 7 日舉行，當局希望藉此提高市民大眾對哮喘和花粉症的認識和關注。





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根據 Asthma Australia (澳洲哮喘協會) 的資料，澳洲 2,600 多萬人口中，估計有 270 萬人患有哮喘，換句話說，約佔人口一成。





今年，該協會呼籲大眾要把對哮喘的 stigma 除去，stigma 一般譯作羞辱，不過，在這裡，可以稱為病恥感。例如，雖然哮喘重症可以引致死亡，但很多人不明白，會聲稱哮喘沒甚麼大不了，又或是，「哮喘患者不應在大庭廣眾間噴鼻」。這會使到哮喘患者感到孤立無援，甚至會使到他們不願意在其他人面前服用控制哮喘的藥物。



蒙納殊大學鄧忠光教授專長呼吸系統、肺部疾病、敏感等領域。 Credit: Professor Frank Thien



在今天的「健康快樂人」環節裡，溫楚良請來蒙納殊大學的 Professor Frank Thien (鄧忠光教授) 為大家講解哮喘和花粉症如何形成、它們兩者間有甚麼關係、兒童會否受花粉症和哮喘的影響、到長大成人時，這些症狀會否消失或復發？





鄧教授還會教大家如何預防和治療。



