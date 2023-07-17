層疊籠雞蛋逐步淘汰 但走地雞能滿足需求嗎？

很多人未必知道 Battery Cage 的意思，這裡的 Battery 不解作電池，而是形容一排排、一列列的雞籠 (層疊籠、砲台籠)。這些籠都是用金屬線織成的，每個籠的面積很小，大概 50 平方厘米。一個小籠子裡面放了幾隻雞，牠們一生都困在籠裡過活，由於空間極小，牠們都沒有機會走動，所以骨頭都很脆弱。



人們對在層疊籠裡飼養的雞的生活條件感到擔憂。 Credit: Jo-anne Mcarthur/ Unsplash 出於人道原因，很多經合組織 (OECD) 的國家都已實施禁令，禁止蛋農用這種方法飼養蛋雞。



雞蛋的幾種分類

他們鼓吹要給予蛋雞更多走動的空間，這可統稱為 Cage-free (無籠) 飼養方式。可是，很多時候，蛋雞雖說多了些走動空間，但仍然會擠在無籠子的倉庫裡，無法展露牠們的自然行為。





至於 Free Range (散養雞、走地雞) 雖然定義也有些模糊，但母雞一般放養在穀倉/雞棚 (barn) 內，偶爾可以到戶外走動，對飼料也沒有嚴格的要求。





還有 Pastured/ Pasture Raised (牧場飼養雞) — 牧養的母雞都生長在寬敞的土地上自由活動，且還可以以穀倉進行遮蓋。牠們的飼料，一般是有機 (organic) 飼料。



澳洲的情況

說回澳洲，由於 “Battery Cages” 這個詞帶有貶義，所以蛋農希望大家用 “Conventional Cages” (傳統雞籠) 來替代。





澳洲有意在 2036 年前，把有成 70 年歷史的層疊籠 (砲台籠) 的飼養方式逐漸淘汰，但大家不要以為在 2036 年後就看不到用雞籠來飼養蛋雞，只不過是那時籠子不像現時的小。



2012 年比利時 Fleurus 的一個雞蛋農場。當時雞只的居住環境非常差。 Source: AAP / Yves Logghe 大家首先要對一隻母雞所佔據的面積有所了解。一張 A4 紙的面積，是 210 x 297mm，也即是 624 平方厘米。





現時籠裡雞的最小面積，是每隻雞 550 平方厘米，即是每平方米可以養 18 隻雞。





日後，當層疊籠遭淘汰之後，這個籠的面積會增加，如果籠裡面有兩隻雞或以上的話，每隻雞所享有的最小面積，將增加至 750 平方厘米。而且雞籠裡面的設施也有要求，例如要有雞窩、棲架、磨爪區等等。





雖然說，2036 年後籠裡飼養的蛋雞可享有的空間比以前大了、設施也多了，但由於顧客的要求轉變了，他們較喜歡走地雞所生產的雞蛋，所以，三大超市 Coles、Woolworths 和 Aldi 都答應，從 2025 年起，他們不會出售層疊籠飼養方式所生產的雞蛋。





不過，用雞籠飼養方式除了不十分人道之外，它其實也有可取的地方，就是雞只生病的風險較低，也沒有獵殺牠們的動物。由於是室內飼養，所以控制溫度和環境容易得多，雞蛋生產量自然也勝過走地雞。





另外，蛋農表示，要轉型也要花上不少資金，所以他們希望政府能夠在這方面幫上忙。





之前美國和新西蘭也鬧過雞蛋慌，究竟日後是否會恢復依賴籠養雞，現在很難說得準。







