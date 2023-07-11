澤連斯基炮轟北約未有正式邀請烏克蘭加入 北約指要先滿足條件

不過，在會後，北約所發表的峰會公報指， 各成員國領導人一致認為，烏克蘭的未來在北約，並指當各盟友同意、而且在條件得到滿足時，就會邀請烏克蘭加入北約，但公報卻未有具體說明烏克蘭需要滿足些甚麼條件，亦未如烏克蘭期望，在今次峰會向烏克蘭發出加入北約的邀請，或提出具體時間表，只是表示北約會持續協助烏克蘭，在軍事聯合作戰能力、民主和安全領域改革方面取得進展。





北約秘書長斯托爾滕伯格重申，烏克蘭將成為北約的成員國，並表示，北約成員國已經同意取消烏克蘭加入北約的《成員國行動計劃》的要求（Membership Action Plan ，MAP）。他表示，這意味著烏克蘭的加入程序，會由原本的兩個進程改為一個進程。同時，他亦宣布會成立新的北約及烏克蘭理事會，作為危機時的諮商機制，並指他是批准了自「冷戰結束以來最全面的防禦計劃」，將30萬部隊置於高度戒備狀態之下。





與此同時，北約成員國亦繼續討論在國防上給予烏克蘭的支持。公報又以強硬措辭，形容俄羅斯是對北約安全及歐洲大西洋地區和平穩定的最重大和最直接的威脅。斯托爾滕伯格又指， 現階段最重要是確保烏克蘭在戰事中勝出，因為除非烏克蘭獲勝，否則根本沒有討論讓烏克蘭成員資格的空間。





而獲邀出席峰會的烏克蘭總統澤連斯基對北約沒有邀請烏克蘭加入表示失望。他在維爾紐斯出席活動時，表示自己懷著對合作夥伴和強大北約的信念出席峰會，希望這種信念能成為一種確定性，並反問這個願望是否太大。他又說，北約會令烏克蘭更安全，而烏克蘭會令北約更加強大。





同時，澤連斯基在峰會發表公報前，曾經在社交網站上發文，批評北約出乎意料未有邀請烏克蘭加入，亦未有提出烏克蘭加入北約的時間表，形容這個做法是荒謬。他又指，烏克蘭重視盟友，同時烏克蘭亦值得受到尊重。





不過，亦有分析指，今次北約未同意邀請烏克蘭加入北約， 亦突顯了北約 中31 個成員國在確定烏克蘭加入日期或直接邀請烏克蘭加入的問題上有分歧。





其實，在俄羅斯於 2022 年 2 月發動入侵烏克蘭之前，烏克蘭經已一直爭取在安全保障的情況下，希望能夠迅速加入北約。





當被問及澤連斯基的批評時，斯托爾滕伯格在記者會上表示：『北約無論是對有關烏克蘭加入北約的途徑的政治信息，或是在北約盟國的具體支持方面， 從未發出過更強烈的信息。』





他表示，之前其他國家加入北約的行動，都沒有附上加入的時間表。他又表示：『它們一直都是基於（所在地的）條件。』





而澤連斯基將會於立陶宛當地的星期三與美國總統拜登及其他北約領導人會面。雖然有不少國家支持烏克蘭盡快加入北約，但美國和德國就敦促成員國要謹慎行事。 美國總統拜登上星期曾經表示，烏克蘭尚未準備好加入北約。 他對美國有線電視新聞網絡(CNN)表示，北約成員國需要「滿足從民主化到一系列其他問題的所有加盟資格」，這可能是對烏克蘭在管治和貪污問題上長期的擔憂。





同時， 亦有人擔心烏克蘭加入北約，會對俄羅斯帶來更多的挑釁，而克里姆林宮發言人佩斯科夫亦對記者表示，北約的擴張是「導致目前局勢的原因之一」。





另外，澳洲總理艾巴尼斯亦於早前抵達立陶宛，參加北約峰會，由於北約尋求擴大其在亞太地區的影響力，所以，峰會亦邀請了一些非北約領導人參加今次峰會，而艾巴尼斯亦是少數受邀的一位領袖。其他還包括新西蘭總理希健斯、日本首相岸田文雄和南韓國總統尹錫悅。





對於前總理基廷早前批評北約遏制中國是「大傻瓜」。但艾巴尼斯表示，參與北約並與北約做「朋友」，將有利於澳洲的安全和穩定。





他於昨天（11／7）亦表示：『出席北約峰會是對澳洲所作出的貢獻的一種認可，也是對我們在捍衛民主和法治方面發揮重要作用這一事實的認可。』





在此之前，艾巴尼斯亦訪問了德國，並與德國在氣候、貿易和國防上達成協議。同時，澳洲亦會派出一架 E-7A 楔尾監視和戰鬥協調機到德國的拉姆施泰因空軍基地，連同 100 名機組人員一起執行任務為北約在歐洲的飛行任務提供支援。





艾巴尼斯表示：『該飛機將有助於保護跨國物流中心，這對於向烏克蘭人民提供軍事和人道主義援助至關重要。』





他又誓言，澳洲的戰機是不會在烏克蘭領空飛行，而只會提供幫助。雖然澳洲只是提供一部飛機，但卻是澳洲對北約在烏克蘭的行動中最直接的一項援助，亦進一步使澳洲更緊密地與世界上最強大的聯盟聯繫在一起。反對黨內政事務發言人帕特森表示：『這是一項非常受歡迎的實質性宣布，亦為烏克蘭戰事作做出了切實的貢獻。』。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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