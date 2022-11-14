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美國中期選舉：民主黨「出人意表」保參議院控制權

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Election 2022 Voting

美國中期選舉於 11 月 8 日舉行，投票站職員 Dawn Perry 清理選票。 Source: AAP / Ben Gray/AP

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Published 14 November 2022 at 2:10pm, updated an hour ago at 2:14pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Thomas Sung
Source: SBS

美國中期選舉最引人關注的，是共和黨能否一如所料，在國會創出「紅潮」。但隨著內華達州的投票結果出爐，共和黨這個夢想幻滅。

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參議院 100 個議席中有 1/3 需重選，根據目前點票結果，民主黨有 50 席、共和黨 49 席，便是喬治亞州那一席由共和黨人奪得，副總統賀錦麗也可以在投票平手時投下她關鍵的一票。

若果分析以往的數據，美國總統所屬的政黨，一到中期選舉便會失去數個議席，例如，共和黨的特朗普在 2018 年的那次中期選舉，民主黨在眾議院便增加了 42 席。

而民主黨的奧巴馬，在 2010 及 2014 年兩次中期選舉中，都被共和黨搶去不少的眾議院議席 — 2014 年喪失了 13 席予共和黨、2010 年則喪失了 63 席。

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美國一些主要媒體做了一些數據分析，例如華盛頓郵報便指出，過去 25 次中期選舉中，在野黨只有 6 次喪失了參議院議席。在中期選舉中，在野黨平均增加了 4 個參議院議席。

因此，當一片紅潮聲下，今次共和黨未能奪得參議院的話事權，對民主黨來說，自然喜出望外。

而有心捲土重來參加 2024 年美國總統的特朗普，自然吃了一記悶棍。獲得他支持的參選人交不出他心目中的成績，他的氣勢當堂銳減。便是目前眾議院結果未出爐，共和黨內已出現互相指責。

其中曾一度是特朗普緊密盟友的佛羅里達州州長羅恩德桑蒂斯 (Ron DeSantis)，他輕易擊敗民主黨對手獲得連任州長。但這位冒起的新星卻遭特朗普的特別「眷顧」，發帖文指，如果 DeSantis 當年 (2018年) 中期選舉不是他派出 FBI 制止偷票情況，他可能已輸掉該場選舉。

無論如何，拜登這次不用做跛腳鴨總統。
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