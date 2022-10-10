多個國家否決討論新疆人權 被指已被中國收買

有關動議上周最後以19票反對、17票支持和11票棄權的情況下被否決。





投票反對動議的 19 個成員國包括巴基斯坦、印尼、阿拉伯聯合酋長國 (UAE)、卡塔爾 [cutter]、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。





澳洲居民和流亡維吾爾人希達亞特（Arslan Hidayat） 形容這是又一次「在背後被捅一刀」。





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希達亞特指他們每日都有留意有關消息，形容是令人窒息，他太太的父母和他兩個姐夫等都在集中營裡，至少有四、五年沒有聽到他們的消息





希達亞特指，當有人真正死去時，大家好像只是把死亡看作數字，而沒有人真正聽到他們的聲音。





希達亞特說，中國在中亞國家的投資有數十億元，他認為這就是穆斯林國家投票否決聯合國動議的原因。





希達亞特特別提到投反對票的哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦這兩個國家，指集中營本身就有這兩個國家的人，這兩個國家確切地知道發生什麼事，但仍然投下反對票，希達亞特認為，如這兩國家投贊成票，動議可能會通過。





澳洲維吾爾族唐格里塔婦女協會主席的錢尼舍夫（Ramila Chanisheff）發聲明表示，投票反對動議的國家「已被中國收買」。





錢尼舍夫在發明中表示，對所謂的 國家投票反對新疆報告的動議，是向世界表明他們沒有與維吾爾穆斯林並肩一起反對種族滅絕，她感到非常失望和難過。這亦進一步證明這些國家已被中國收買，以及被經濟債務控制。





錢尼舍夫又指，這些穆斯林國家大多由獨裁者統治，本身都嚴重侵犯人權。





2015年，中國國家主席習近平啟動了連接巴基斯坦南部港口瓜達爾(Gwadar) 和中國西部的中巴經濟走廊（CPEC）。





作為習近平推動建設的「一帶一路」的一部分，中巴經濟走廊估計為巴基斯坦帶來至少 1020 億元的投資。





近年來，中國與印尼的經濟關係也大幅增長，2022年上半年中國從印尼的進口量，按年增長約三分之一。





澳洲聖母大學（The University of Notre Dame）研究現代奴隸制和人口販運的副教授布爾斯瑪（Martijn Boersma ）表示，經濟聯繫確實在地緣政治上，令一些穆斯林佔多數的國家投票反對動議。





布爾斯瑪表示，非洲國家希望確保外國對國家一直投資，並且不想因投票支持決議而使中國不安或傷害中國。他認為也可以看到中國在區內的政治影響，包括中國基本上試圖從所羅門群島獲得好處，因為具有戰略意義。





布爾斯瑪亦指，一些國家投票反對該動議，是因為防止其自身人權記錄被審查。





他指，投反對票的包括阿拉伯聯合酋長國，還有卡塔爾，這兩個國家都因不同的侵犯人權行為而出現在新聞中，他們可能會擔心，如果中國受到有關調查，他們可能就是下個被調查的國家。





而SBS新聞已聯繫巴基斯坦和印尼駐澳洲大使館要求回應。

