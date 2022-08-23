香港疫情反彈 政府多部門升級抗疫

昨日是12港人偷渡案兩周年，其中一名被告喬映瑜在内地服刑兩年後返港後被控多項罪名；内地人民教育出版社一本數學書因插圖問題引起社會廣汎關注，内地教育部已經作出懲處，詳情請收聽本台駐港通訊員張慕澄報道。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。

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