SBS廣東話節目

香港疫情反彈 政府多部門升級抗疫

SBS廣東話節目

What the Fox Studio NonCommerical 4.0 International.jpg

港府多個部門推出新措施對付疫情。

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 24 August 2022 at 6:04am
By Thomas Sung
Source: SBS

今期【中港快訊】環節張慕澄報道香港疫情反彈，多個政府部門推出多項新措施對抗疫情，具體的情況如何？

Published 24 August 2022 at 6:04am
By Thomas Sung
Source: SBS
昨日是12港人偷渡案兩周年，其中一名被告喬映瑜在内地服刑兩年後返港後被控多項罪名；内地人民教育出版社一本數學書因插圖問題引起社會廣汎關注，内地教育部已經作出懲處，詳情請收聽本台駐港通訊員張慕澄報道。

READ MORE

愈多港人被騙在東南亞從事非法行爲 入境處出手營救


Advertisement

在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。

請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試

聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 

sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates
 

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

廣東話節目 Facebook 專頁
廣東話節目 MeWe 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。

按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

AAP Bianca De Marchｉ.jpg

業績報告透露了多少澳洲經濟發展前景？

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（8月23日）

疫苗快報

【疫苗快報】新州州長望縮短新冠隔離 （8月23日）

Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks to the media during a press conference

報告：莫理遜秘密自我任命沒違法卻損害責任政府