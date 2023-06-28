【種族定性】維州警方憑族裔特徵發出新冠違規告票？

事緣一份報告發現，在維州，那些有非洲、中東、亞洲和原住民族裔背景的居民，他們於 2020 年因違反新冠限制而接到的罰款單數目的比例，和他們所佔的人口並不成正比。



2020 年 7 月 維州政府對位於 North Melbourne 的一個政府廉租屋邨封鎖，一名居民在窗戶上貼上「封鎖只剩下一天」的標語。 Source: AAP / David Crosling 在新冠疫情期間，維州政府對某些廉租屋邨實施封鎖，結果到了上月，維州政府和有關的居民達成了賠償協議。





約 3,000 名居於 North Melbourne 及 Flemington 9 座大廈的居民，指政府強制他們不能外出的做法不對，結果合共獲得 500 萬元的賠償。





一份由墨爾本內城社區法律機構 (Inner Melbourne Community Legal) 編寫的報告發現，在 2020 年，因違反新冠限制而發出的罰款單，超過 37,000 張。





絕大多數的罰款單，包含了被罰人士被認定的種族外貌詳情。





其中超過兩成的違規罰款單，發了給他們認為有非洲和中東人外貌的市民，有這些族裔背景的市民，他們接到的罰款告票的比例，是他們所佔人口比例的 4 倍。





除了非洲人和中東人外貌的人中招機會不合比例地高之外，原住民也都一樣。雖然他們佔維州人口只有 百分之一，但他們收到的罰款單數目，卻佔整體罰款單的 2.5%。





但維州警方表示，說他們採取了「種族定性」來發出告票的講法「根本不屬實」。





