【專家話你知】小心騙徒在社交媒體假扮稅局職員

不過，在回答聽眾提問之前，李璧君講述了越來越多壞分子，利用社交媒體，聲稱自己是稅務局職員，向你伸出援手，實質覬覦你的個人資料，特別是銀行帳號，目的是你的金錢。



澳洲稅局在 Twitter 的圖象右方有個灰色的鉤號。 Source: SBS / ATO Twitter account/ Aaron Wan 為了幫助大家識別哪些是壞分子，李璧君與大家分享幾個要點。例如澳洲稅局目前有 3 個社交網站的帳號，包括 Facebook、LinkedIn 和 Twitter。其中 Facebook 和 LinkedIn 有超過 20 萬個追蹤者 (followers)，而 Twitter 也有 65.8K (即 6 萬 5,800)個追蹤者。所以，對於那些自稱是 ATO 網站，大家可以從追蹤者的數目大致分辨出真偽。





另外，稅局在 Twitter 的帳號旁，有一個灰色的鉤號，而加盟日期，是 2009 年 6 月。



