【40 年後的澳洲】人均壽命伴隨「五大開支」齊升

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澳洲財長查默斯今天 (周四) 將發布 2023 年《代際報告》。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

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澳洲財長查默斯今天將正式發佈 2023 年《代際報告》(The Intergenerational Report，簡稱 IGR)。這份報告，對 40 年後的澳洲進行多方面進行了評估，例如到了 2063 年，澳洲男性的預期壽命會升至 87 歲、女性更會升至 89 歲半。

屆時澳洲人口老化會十分明顯 — 例如年滿 65 歲的人口，會比目前增加 1 倍；而年滿 85 歲的人口，更會比現時增加 2 倍。
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澳洲 40 年後人口老化現象明顯，到時在老年護理方面的開支也會大增。 Source: AAP / JOEL CARRETT
報告提及所謂的五大支出項目（即 NDIS 國家殘障保險計劃、債務利息、國防、老年護理和衛生）這幾方面的年度開支，40 年後將相等於今天的 1,400 億元，並佔澳洲國內生產總值 (GDP) 的 5.6%。

查默斯表示，全球經濟增長放緩，澳洲也會對本國經濟產生影響。

查默斯認為，中國經濟持續疲軟，對全球經濟構成了相當的風險，澳洲政府正密切關注中國的經濟狀況，他說在接下來這一、兩年，將很難準確預測全球的經濟表現。
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中國房地產迎來泡沫危機，澳洲經濟恐遭連累。 Source: AAP / AGIF
雖然，預測聯邦政府會超支、全球經濟又會下滑，不過，查默斯博士已排除在其本屆任期內，會實施重大稅改來應付支出。

剛提過，《代際報告》預測澳洲在 40 年後到達退休年齡的澳洲人數將增加 1 倍，但政府在養老金方面的撥款反而會減少。

原因是澳洲人將累積到可觀的退休公積金。40 年後，若把 1,700 萬名澳洲人，的退休公積金資產加起來，總值會高達 3 萬 5,000 億元。

查默斯表示，這說明退休公積金計劃成功為澳洲的退休制度提供了資金，也即節省了政府在這方面的開支。他認為大家應該為此而自豪。

儘管通脹率仍然高企，加上全球經濟放緩壓力，但預料澳洲在未來一年可僥倖地避免陷入經濟衰退。

EY Oceania (安永澳洲區) 首席經濟學家 Cherelle Murphy 表示，澳洲儲備銀行加息 12 次，似乎發揮到預期作用。

Murphy 表示，情況其實頗棘手，澳洲儲備銀行要做到在減緩經濟增長，讓通脹率下降的同時，又不至於會造成失業率上升。

但好消息是，目前看來，多次加息確實起到作用。失業率近期保持相對低位，也沒有大幅上落，而與此同時，通脹率也開始輕微下降。若能配合財政政策，澳洲經濟的發展也不太差，符合政府心意。

聯邦政府也宣佈會對澳洲的競爭政策進行檢討，務求提高澳洲經濟的生產力和市民的生活水平。
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澳洲財長查默斯形容澳洲過去 10 年的生產力增長，是戰後最糟糕的 10 年。 Source: AAP / Costfoto
這項為期兩年的檢討，將檢視企業合併和收購的法律，以確保不會抑制競爭，保障消費者的利益。

聯邦競爭事務助理部長萊伊 (Andrew Leigh) 直指，澳洲的生產力增長一直欠佳。

萊伊表示，在過去幾十年，市場集中度 (market concentration) 上升，即是說，少數幾家公司掌握了相當大的市場份額。

另外，他又說公司把其產品或服務的價格提高，令到成本與售價之間的相差擴闊。澳洲人轉工跳槽的比例也下降了，而跳槽，往往能為員工帶來更高的工資。以上這些都表明澳洲的經濟活力，可能出現下降，

查默斯指出，過去 10 年澳洲的生產力增長，是戰後最糟糕的 10 年。
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