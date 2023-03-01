【統計局公佈最新數據】澳洲經濟增長較預期差 究竟有幾差？

澳洲國民銀行（NAB） 預計去年第四季度的經濟約為百分之 0.8。國民銀行首席經濟學家奧斯特說：『家庭開支似乎對利率上升和通脹保持彈性。』





但根據統計局剛公佈的數據顯示，澳洲經濟在去年最後一個季度只是增長了百分之 0.5， 遠低於大多數經濟學家的預測，不過， 年增長率仍然達致百分之2.7， 符合一些分析家的預期。





國內生產總值主要包括消費開支、商企開支及投資、政府開支及進出口差額的增長。根據現有的部分數據顯示，去年年底澳洲國民在服務業上的開支相當多，這將有助經濟增長。





澳新銀行的經濟學家指出：『雖然部分數據顯示國民生產總值表現強勁，但從政策角度來看，[今天] 國民生產總值報告中有關通脹及工資的指標將會是十分重要。』





同時，12 月份季度的工資價格指數 (WPI) 顯示， 本地的薪酬增加了百分之 3.3，略高於 9 月季度的百分之 3.2，工資增長是很重要，因為工資增長是會影響消費者的購買力，從而對經濟表現亦非常重要。





根據昨天統計局公佈的本地零售銷售數據顯示，零售業的增長基本沒有太大起跌， 與此同時，消費者亦減少了從商店購物，導致一些商企也減少了存貨。一些銀行的經濟學者估計 澳洲今個年度的國民生產總值增長將穩定在百分之 3左右。





其實，政府及出口也可以促進經濟增長。不過，政府現時正面臨巨大的結構性赤字和接近 1 萬億元的總債務，使得本地的經濟要進一步復甦會是一項艱鉅的任務。因此昨天，聯邦政府昨天宣布，會對退休公積金開刀，一些擁有300 萬元或以上的人士，他們的退休公積金稅務優惠將會設置上限，政府認為此舉將可以將節省的金錢用於其他開支。





而財長查默斯（Jim Chalmers）亦為此改變作出辯護，他說這個改變是適度並在財政上是一個負責任的做法。





查默斯昨晚在接受澳洲廣播公司 ABC訪問時表示，任何改變將需要得到聯邦國會表決通過，同時，由於這些改變是在下一次大選後才實施，所以基本上是由選民作最終的決定。他亦表示，有關改變是保留了所有基本要素，每個人仍然可以在退休公積金稅務優惠中獲得慷慨的稅務優惠。





根據政府提出的改變，主要是針對退休公積金帳戶中有超過 300 萬元或以上的人士減低他們的優惠稅項。目前，在退休公積金累積階段期間所賺取的收入，大家是須繳納百分之 15 的入息稅率。而政府提出的改變，就是由 2025-26 年財政年度開始，在退休公積金帳戶中有超過300 萬元獲以上的人士，他們未來從退休公積金中的收入，將要繳付百分之30的稅率而非現時的百分之15。至於一些公積金帳戶中不足 300 萬元的人士則不受影響，繼續享受百分之 15的優惠稅率。





財長查默斯昨天 (28／2 )在宣佈新措施時表示，：政府這項調整，意味有百分之99.5 擁有退休公積金帳戶的澳洲人將能繼續享受與以往同樣的稅收減免。今次的改動預料將在首年為庫房帶來 20 億元的額外收入，並將在五年內帶來 32 億元收入。





同時，根據財政部在昨天公佈的分析顯示，在這方面的稅務減免令庫房每年少收 500 億元，而受惠者主要是一些高收入人士。查默斯表示，政府希望這項改動能夠幫助政府償還一萬億元的債務之外，亦可以將金錢用於醫療、國家殘障保險計劃 (NDIS)、老年護理和國防等方面急劇上漲的開支。





但有關計劃遭到聯邦反對黨批評，指責工黨背棄對選民的承諾。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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