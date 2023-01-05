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你的新年願望是甚麼？

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新年伊始，你有甚麼新年願望？ Source: AAP / CITY OF SYDNEY - MICK TSIKAS

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Published 5 January 2023 at 3:37pm
By Selina Kong
Presented by Selina Kong, Ivan Leung
Source: SBS

在今集【大眾論壇】想請大家『分享你的新年願望及2022年最難忘的一件事。』

Published 5 January 2023 at 3:37pm
By Selina Kong
Presented by Selina Kong, Ivan Leung
Source: SBS
轉瞬間經已踏入2023年，由於過去幾年來受到新冠疫情影響，令到過去幾年大家都未必可以親身前往欣賞煙花, 不過，在剛過了的大除夕,雪梨的新年煙花匯演，經已可以再容許有大量人群實地前往大橋附近地點欣賞煙花, 今次估計有100 萬人以上參加。

雖然現時政府亦提醒市民，Omicron 變種病毒仍然肆虐，但由於這些病毒的致命性並不像以前的病毒那麼厲害，所以許多市民都比較願意出外慶祝。

其實，去年澳洲國民亦面對了不少天災，例如在3 月，昆州和新州的惡劣天氣都引發了嚴重並且致命的洪災。再加上消費者物價指數不斷飆升，利率亦連續五次加息，讓許多人在日常生活開支上都叫苦連天。

不過，亦有令人高興的事，其中包括澳洲男子國家足球隊Socceroos在卡塔爾世界盃打入16強，實在令人欣慰。大家都希望新一年，澳洲的天氣會隨著拉尼娜現象過去而轉好。同時，亦希望新冠疫情能夠盡快減退，讓大家可以再次回復一些比較正常的生活。

所以，在今集【大眾論壇】就想請大家『分享你的新年願望及2022年最難忘的一件事。』
*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場
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