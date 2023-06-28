了解負扣稅 有機會可慳返一大筆

要點 負扣稅允許業主用應課稅收入來抵銷成本。

優點：降低租金成本，通過稅務優惠吸引買家，增加房屋價值。

缺點：頭幾年會有損失，限制獲得更多物業的能力。

當業主投資物業，租金收入可覆蓋包括房貸利息在內的所有支出時，便有需要課稅的淨收入，英文稱positive gearing；相反，若入不敷支，則稱negative gearing。





投資物業的目的是獲利，但政府對虧損有補助措施，便是負扣稅。



何謂負扣稅？

地產發展商 Intrapac Property 營運總監謝菲曼（Maxwell Shifman）解釋，業主可以就投資物業的虧損部份，抵消其應課稅的收入。





澳洲稅務法律下，如果投資者的物業已出租或可供出租，可以要求稅務補償作為稅收減免。



如事實上，總成本超過收入，那其實可以使用這些額外成本來抵銷自己在工作或任何其他方面的收入（稅金）。

他認為，負扣稅更像是一種投資或稅務延期，而非稅收減免。



負扣稅有何利弊？

就像所有涉及投資的東西一樣，負扣稅也有其利與弊。





其中最大的好處是，它可幫助業主減少稅務開支，從而降低租賃成本。此外，它因稅務優惠，能吸引買家關注實施負扣稅的物業，從而增加物業價值。



負扣稅可鼓勵物業投資，確保有足夠的出租單位供應。 不過，負扣稅可能會在持有物業的頭幾年對業主造成損失。





此外，阿德雷德大學的房地產碩士課程總監庫里佐斯(Peter Koulizos表示，出於其服務性，負扣稅還會限制投資者購買其他物業的能力。





「如果他們以錯誤的物業進行負扣稅，例如一個沒有太多升值空間的全新公寓。投資者不只每周蝕錢，而且沒有升值或者升值有限。因此他們會出現資本損失。」



對租務市場的影響

金融格價公司Canstar的金融服務集團執行主管兼首席評論員米肯伯格(Stephen Mickenberger表示，政府以負扣稅來鼓勵物業投資，確保有足夠的出租單位供應。



政府制定負扣稅政策，鼓勵人們投資物業，特別是住宅，以確保單位供應符合租屋需求。

他表示，如果取消負扣稅，會導致租金上漲和出租房屋短缺。





庫里佐斯表示，即使投資者頭幾年虧損，但在未來出售房產時，可能可透過負扣稅獲利，而通過擁有和投資物業，投資者可以累積長期財富，減少對政府養老金和退休支援的依賴。





「例如，你擁有價值50萬元的一個投資物業，並已還清貸款，你可能不符合領取長者福利金的資格，或者即使符合資格，也只能獲得其中的一部分。因此，他們對政府的負擔更小。」



