爭秋奪暑期間宜喝甚麼湯水？

陳曙儀醫師表示，在炎熱的天氣，倒是遇到不少寒濕症狀。而暑天裏的癥狀都大致相同: 精神疲倦, 頭痛頭暈, 頭腦昏沉, 惡心反胃, 胃脹腹脹, 胃囗差, 四肢乏力, 關節酸疼及無汗等。





陳醫師指出，在熱天裏反而現寒濕症狀是因為以下原因:





1） 大部分家居或辦公樓都有安裝空調, 在天氣炎熱時, 大部分人都盡量留在空調環境下, 夜間睡眠時也多用空調, 且空調的溫度大多都調到比較低。人若長時在陰寒的環境下, 人體的皮毛囊關節受到風, 寒, 濕邪侵襲, 便會岀現怕冷, 身痛, 疲倦, 四肢關節痠痛乏力等癥狀;





2) 當天氣炎熱時會消耗津液, 有的人從室外回到室內時, 往往會大量飲冰箱裡的冷飲會吃雪糕等以解渴和舒緩炎熱, 大量的冰凍飲料入胃, 會影響胃腸的正常消化功能, 使寒邪犯胃, 引致胃脘呆滯不適, 噁心反胃和影響胃口。若吹空調在加上冷飲，無疑就是讓風, 寒, 濕邪內外夾攻身體,





陳醫師建議: (1) 若可能節約能源, 保護環境, 不用空調, 則是上策, 若必須使用空調, 空調溫度最好不低于25度; (2) 天氣太熱時盡量不要外出, 有要事外出時, 要帶帽帶傘; (3) 從烈日下回到室內, 要及時擦乾身上的汗, 切忌直接用凍水洗澡, 也切忌飲冰鎮飲品; (4) 可多食新鮮疏果, 果汁菜湯, 飲食要清淡; (5) 可煮荷葉意米湯: 荷葉1張, 冬瓜2公斤(連皮), 扁豆, 赤小豆, 意米, 蓮子, 芡實各20克, 陳皮5克, 豬睷適量或鴨1只(去皮) , 一齊煑湯, 有解暑, 祛濕, 解疲勞, 健脾胃的作用。



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