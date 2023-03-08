爭秋奪暑期間宜喝甚麼湯水？

S KOREA SOUP PROMOTION

陳曙儀醫師表示，在炎熱的天氣，倒是遇到不少寒濕症狀。而暑天裏的癥狀都大致相同: 精神疲倦, 頭痛頭暈, 頭腦昏沉, 惡心反胃, 胃脹腹脹, 胃囗差, 四肢乏力, 關節酸疼及無汗等。 Source: AAP / YONHAP

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

最近在澳洲東部地區包括雪梨和布里斯本均受到熱浪襲擊，所以在今集【開心星期三 － 養生之道】鄺美玲請來中醫師陳曙儀談談在這爭秋奪暑期間有什麼適合的湯水或涼茶可以飲用？

陳曙儀醫師表示，在炎熱的天氣，倒是遇到不少寒濕症狀。而暑天裏的癥狀都大致相同: 精神疲倦, 頭痛頭暈, 頭腦昏沉, 惡心反胃, 胃脹腹脹, 胃囗差, 四肢乏力, 關節酸疼及無汗等。

陳醫師指出，在熱天裏反而現寒濕症狀是因為以下原因:

1） 大部分家居或辦公樓都有安裝空調, 在天氣炎熱時, 大部分人都盡量留在空調環境下, 夜間睡眠時也多用空調, 且空調的溫度大多都調到比較低。人若長時在陰寒的環境下, 人體的皮毛囊關節受到風, 寒, 濕邪侵襲, 便會岀現怕冷, 身痛, 疲倦, 四肢關節痠痛乏力等癥狀;

2) 當天氣炎熱時會消耗津液, 有的人從室外回到室內時, 往往會大量飲冰箱裡的冷飲會吃雪糕等以解渴和舒緩炎熱, 大量的冰凍飲料入胃, 會影響胃腸的正常消化功能, 使寒邪犯胃, 引致胃脘呆滯不適, 噁心反胃和影響胃口。若吹空調在加上冷飲，無疑就是讓風, 寒, 濕邪內外夾攻身體,

陳醫師建議: (1) 若可能節約能源, 保護環境, 不用空調, 則是上策, 若必須使用空調, 空調溫度最好不低于25度; (2) 天氣太熱時盡量不要外出, 有要事外出時, 要帶帽帶傘; (3) 從烈日下回到室內, 要及時擦乾身上的汗, 切忌直接用凍水洗澡, 也切忌飲冰鎮飲品; (4) 可多食新鮮疏果, 果汁菜湯, 飲食要清淡; (5) 可煮荷葉意米湯: 荷葉1張, 冬瓜2公斤(連皮), 扁豆, 赤小豆, 意米, 蓮子, 芡實各20克, 陳皮5克, 豬睷適量或鴨1只(去皮) , 一齊煑湯, 有解暑, 祛濕, 解疲勞, 健脾胃的作用。
READ MORE

葡萄牙首都里斯本之旅

【醫家等你call】專家解釋白內障和飛蚊症會對眼睛構成甚麼風險?

手腳無端出現瘀斑？中醫師教你如何滋陰養血

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

https://www.facebook.com/SBSCantonese/
" target="_blank"> SBS 廣東話 Facebook 專頁、
https://mewe.com/p/sbscantonese">MeWe
 專頁、
https://twitter.com/sbscantonese
" target="_blank">Twitter 專頁，或訂閱
https://t.me/SBSCantonese
"> Telegram 頻道

SBS 中文堅守

https://www.sbs.com.au/aboutus/how-we-operate
" target="_blank">《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
https://help.sbs.com.au/hc/en-au/categories/360000173196-SBS-Radio-
" target="_blank"> SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
https://help.sbs.com.au/hc/en-au/articles/360002088155-Where-can-I-get-the-SBS-Radio-app-
" target="_blank"> SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
https://www.sbs.com.au/chinese/chinese/zh-hant/about-sbs-chinese
" target="_blank">按此進一步了解 SBS 中文。


分享

Latest podcast episodes

A Ukrainian tank heads towards the frontline near Bakhmut (AAP).jpg

【俄烏戰爭】近期最血腥的巴赫穆特之戰

WhatsApp Image 2023-03-04 at 09.36.33.jpeg

【澳洲招職】香港巴士迷移民澳洲當巴士電子維修員

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （3月8日）

REAL ESTATE AGENT STOCK

【好消息】儲備銀行有望下月暫停加息？