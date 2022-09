巨綿羊、大龍蝦,Shanny妹妹在今集集【娛樂電影周刊】,為您介紹澳洲各地充滿各式各種巨型雕塑。胡仔亦會介紹澳洲昆洲實景拍攝的新上畫電影《幸福入場券》Ticket to Paradise。 Credit: "Big Merino at Goulburn" by ozjimbob is licensed under CC BY-NC 2.0.