【生死攸關】太平洋島國青年另類方法表達訴求

要點 聯合國氣候峰會將在下月6號召開。

太平洋島國一群年青人要求聯合國國際法院就氣候變化問題提供法律意見。

斐濟一些村莊因海水水位上升而要搬遷。

聯合國氣候峰會下月即將召開，一群太平洋島國的年青人坐上一艘船，從太平洋島嶼前往紐約，並在9 月 17 日駛過自由女神像和聯合國總部，以表達他們的訴求，其中一名參與者是在斐濟出生的 26 歲青年普拉薩德 （Vishal Prasad ），他說此舉極富意義。





他說：「這是一個非常超現實的時刻，整個運動的支持度是以倍數增長，成為很龐大的一項運動，這是我在當初加入時意想不到的發展情況。」





瓦努阿圖政府正在聯合國總部忙於爭取聯合國大會成員國的97 票支持票數，以讓國際法院可以就氣候變化發表法律意見。





Advertisement

普拉薩德於 2019 年以法學院學生身分加入這個由太平洋島國學生應對氣候變化組織所推動的運動 ，而該運動是在當年早些時候由南太平洋大學 27 名大學生所開展的工作。





瓦努阿圖政府於去年 9 月加入該運動，並承諾在獲得 97 票支持票時，會向聯合國大會提出由國際法院審議有關氣候變化的法律問題。





該運動得到了 130 個國家的1,500 個民間組織支持。普拉薩德說，對他來說，這項運動是為了他自己的生存和他的未來而推動。





我們擔心的不僅是人類的性命，我們也關注太平洋的氣候、脆弱國家、文化、傳統， 以及我們所珍視的一切，這些都是我們會失去的東西。





由於海水水位上升，斐濟的一些村莊已經處於搬遷過程中。 斐濟官員表示，富裕國家在過去的聯合國氣候會議上承諾資助的金錢，是不包括村莊搬遷的費用，只是用於實行適應措施，包括用來建設海堤等。





來自太平洋島嶼氣候行動網絡組織的斐濟青年領袖塞魯（Lavetanalagi Seru ）表示，居民已被迫搬遷，因為就是興建海堤、種植紅樹林和鋪設更好的排水系統等，都不足以拯救這些村莊。





極端天氣的頻繁出現，就如2016 年的颶風溫斯頓，便造成 44 人死亡及多個村莊被摧毀。





塞魯表示，國際法院的法律觀點，是確保廢氣排放大國兌現《巴黎協定》的承諾，包括減排目標、用作氣候適應的資金，以及對氣候變化至今不可逆轉的影響所作出的補償。





墨爾本大學的法學教授楊格女士是研究氣候變化和環境法以及國際公法的，她指出，國際法院的法律觀點不具有法律約束力，但它會產生很大影響力及提高法律清晰度。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。