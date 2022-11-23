Zampatti 100 件時裝雪梨 Powerhouse 博物館展出

帕蒂於 2021 年 4 月過身，享年 78 歲。其實她於 2019 年的時候，便已經開始籌備她的作品展。



2015 年是 Carla Zampatti 踏足時裝界 50 周年，模特兒特意穿上她的時裝慶祝。 Source: AAP / NIKKI SHORT 這次共展出 100 件 Zampatti 的設計服飾，它們橫跨 50 年，大家可以從這些珍貴的展品看到 Zampatti 的設計隨著時代而變遷。





她的家人努力為她完成這個開展覽的心願。



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Zampatti 三名兒女 2021 年出席一個為紀念他們母親而設的一個活動。(左起：Allegra Spender、Alex Schuman、Bianca Spender) Source: AAP / BIANCA DE MARCHI Zampatti 有 3 個兒女，大兒子 Alex Schuman 承繼了母親的公司成為了 CEO，女兒 Allegra Spender 贏得了今年聯邦大選新州 Wentworth 議席，成為了眾議員。另一個女兒 Bianca Spender 則是一位時裝設計師。



Carla Zampatti (贊帕蒂) 2019 年出席雪梨一個時裝頒獎禮。 Source: AAP / JOEL CARRETT "Zampatti Powerhouse" 由 2022 年 11 月 24 日起在雪梨 Powerhouse Museum 展出，一直至 2023 年 6 月 11 日為止。





Alex 表示，這個展覽，其實還有另一重意義，究竟他所指是什麼呢？請聽溫楚良這節報道。

