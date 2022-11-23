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Zampatti 100 件時裝雪梨 Powerhouse 博物館展出

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CARLA ZAMPATTI SPECSAVERS RANGE

Carla Zampatti (贊帕蒂) 於 2017 年親自推廣她新設計的眼鏡。 Source: AAP / SPECSAVERS/PR IMAGE

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Published 24 November 2022 at 12:40am, updated an hour ago at 12:48am
By Greg Dyett, Massilia Aili
Presented by Aaron Wan
Source: SBS

為了紀念已故澳洲著名時裝設計師 Carla Zampatti (贊帕蒂)，雪梨正在舉行一個她的作品展覽，稱為 "Zampatti Powerhouse"。

Published 24 November 2022 at 12:40am, updated an hour ago at 12:48am
By Greg Dyett, Massilia Aili
Presented by Aaron Wan
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帕蒂於 2021 年 4 月過身，享年 78 歲。其實她於 2019 年的時候，便已經開始籌備她的作品展。
Models take to the catwalk for Carla Zampatti in a show celebrating her 50th year in the fashion industry at the Sydney Opera House in Sydney, Wednesday, Apr. 8, 2015.
2015 年是 Carla Zampatti 踏足時裝界 50 周年，模特兒特意穿上她的時裝慶祝。 Source: AAP / NIKKI SHORT
這次共展出 100 件 Zampatti 的設計服飾，它們橫跨 50 年，大家可以從這些珍貴的展品看到 Zampatti 的設計隨著時代而變遷。

她的家人努力為她完成這個開展覽的心願。
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(L-R) Allegra Spender, Alex Schuman and Bianca Spender pose for a photograph during a tribute to fashion designer Carla Zampatti at Australian Fashion Week 2021 in Sydney,
Zampatti 三名兒女 2021 年出席一個為紀念他們母親而設的一個活動。(左起：Allegra Spender、Alex Schuman、Bianca Spender) Source: AAP / BIANCA DE MARCHI
Zampatti 有 3 個兒女，大兒子 Alex Schuman 承繼了母親的公司成為了 CEO，女兒 Allegra Spender 贏得了今年聯邦大選新州 Wentworth 議席，成為了眾議員。另一個女兒 Bianca Spender 則是一位時裝設計師。
Carla Zampatti arrives at the 2019 Australian Fashion Laureate Awards at Customs House in Sydney, Wednesday, October 23, 2019.
Carla Zampatti (贊帕蒂) 2019 年出席雪梨一個時裝頒獎禮。 Source: AAP / JOEL CARRETT
"Zampatti Powerhouse" 由 2022 年 11 月 24 日起在雪梨 Powerhouse Museum 展出，一直至 2023 年 6 月 11 日為止。

Alex 表示，這個展覽，其實還有另一重意義，究竟他所指是什麼呢？請聽溫楚良這節報道。
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