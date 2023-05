Ano ang mangyayari kapag magreport ka ng rape o panggagahasa sa pulisya sa Australya?

CONTENT WARNING: Ang artikulong ito at podcast ay naglalapit sa mga aspeto ng sexual na karahasan na maaaring magdulot ng pagkabalisa.





Sa Australia, mayroong average na 85 sexual assaults na iniuulat kada araw. Ayon sa mga pag-aaral, higit sa isa sa tatlong kabataan ang nakaranas ng hindi kanais-nais na sekswal na karanasan sa kanilang buhay.





Kung ikaw ay biktima ng rape, o hindi pinapayagang penetrative sex, maaaring naisip mong magsumbong sa mga awtoridad at masigurong ang gumawa nito ay mapanagot sa batas. Ngunit kadalasan, ang desisyong ito ay may kasamang malaking emosyonal na hamon.





Ayon kay Victoria Police Senior Sergeant Monique Kelley, na nangunguna sa isang espesyal na grupo na nag-iimbestiga ng mga alegasyon ng sexual offences.





Isa sa kanilang pangunahing responsibilidad ay tumulong sa mga biktima, habang sila ay nagdodraft ng kanilang pahayag at nagbibigay ng ebidensya.





"Mayroon kaming apat na mga layunin. Ang una nito ay protektahan ang mga biktima at suportahan sila. Pagkatapos, kami ay obligadong masusing imbestigahan ang lahat ng mga ulat na ipinapasa sa amin at, bilang bahagi nito, kami ay nagkakalap ng ebidensya at sinusuri kung may nagawa ngang krimen. Pagkatapos ay tukuyin namin at mahuli ang mga salarin at dalhin sila sa harap ng hukuman."





Hinihikayat din ang mga biktima na magdala ng isang mapagkakatiwalaang taong makapagbigay ng suporta sa kanila sa istasyon ng pulis. Ito ay dahil ang proseso ng pagkakalap ng ebidensya at paggawa ng Police Statement ay maaaring magdulot ng pagdanas muli ng trauma o retraumatising.





"Patuloy kong pinaaalalahanan ang aking mga detectives na tuwing sila'y nakikipag-usap sa isang nagreklamo, kailangan nilang bigyan ng oras na alalahanin na ang pagpunta sa istasyon ng pulisya ay maaaring ang pinakamalaking at pinakamahirap na pangyayari na naranasan ng nagreklamo matapos ang traumatikong pangyayari ng pag-atake," sabi ni Senior Sergeant Kelley.



Nakakasalamuha natin ang isang tao na nagdaranas ng trauma, kaya ang antas ng kanilang kahinaan ay labis na mataas... Kailangan nating ibigay ang ating oras sa taong iyon at kailangan nating makinig sa kanila, at kailangan tayong bukas sa mga sinasabi nila sa atin. Victoria Police Senior Sergeant Kelley

Magsumbong sa Pulis

Kung ang biktima ay magpapakita sa mga awtoridad sa loob ng ilang oras matapos ang pangyayari, mag-aalok ang mga ito ng medikal na tulong, legal at emosyonal na pagpapayo. Kinakailangan nilang sumailalim sa medikal na pagsusuri upang makalap ng forensic na ebidensya. Ito ay tinatawag na rape kit.





Dahil karamihan sa mga biktima ng rape ay kababaihan, kadalasan ay humihiling sila na ang sumuri sa kanila ay babaeng doktor o opisyal . Ngunit hindi palaging magagamit ang opsyong ito.





Pagkatapos nito, kailangang magbigay ang nagrereklamo ng detalyadong pahayag sa pulisya. Ngunit ang prosesong ito ay hindi magagawa sa iisang araw.





"Isang napakahirap na bagay ang gumawa ng isang ulat at higit pa sa hirap ang gumawa ng isang pahayag, ngunit tunay na kailangan ng sistema na maipatala ng biktima ang lahat ng impormasyon sa isang salaysay. Kung hindi, ang kaso ng pang-uusig ay maaring maapektuhan kung may mga bagay na idinagdag o kailangang ituwid sa huli. Kaya't ito ay naglalagay ng agarang pasanin sa biktima," paliwanag ni Abogado Michael Bradley.



Ang mamamahayag na si Jess Hill ay nag-explore kung paano pinapakitunguhan ng legal system ang mga kaso ng rape bilang bahagi ng kanyang tatlong documentary series na, 'Asking for it'.





Sinabi niya na mahalaga para sa mga biktima na siguraduhin na ang kanilang pahayag ay tama. Maaari rin ireport ang mga nakalipas na pang-atake, kahit na matagal na ito.





"Walang takdang oras, ngunit mas mainam kung mas maaga kang magreklamo, dahil ... mas malamang na magkaroon ng mas maraming ebidensya," sabi ni Hill.





"Ang nakasulat na pahayag sa pulisya ang pinakamahalagang dokumento na gagamitin sa hukuman. Kaya't kailangan mong tiyakin na ito ay tama," binibigyang-diin niya.



Sinasabi ng mga eksperto na mahalaga para sa mga nakaligtas na biktima mula sa panggagahasa na maghanap ng mga serbisyong suporta, dahil ang proseso ng pagrereport at pagsasampa ng kaso sa hukuman ay maaaring muling mag-trigger at magdulot ng trauma sa marami. May mga serbisyong suporta na available, kahit na hindi pa nagpapasya ang biktima na magreklamo o sumali sa mga kaso. Credit: FG Trade Latin/Getty Images Kapag nagreklamo na ang biktima, ito ay kinukuha na ng pulisya para sa imbestigasyon. Siya na mismo ang magiging pangunahing saksi sa kanilang sariling kaso.





Kung makakalap ng sapat na ebidensiya ang pulisya upang maisampa ang kaso sa korte, ang kasong ito ay irerebyu ng Director of Public Prosecutions o DPP. Kung ito ay pumasa sa threshold ng DPP para sa paglilitis, at ikukulong ng pulisya ang pinaghihinalaang salarin.







"Kung hindi sila magsasampa ng mga kasong kriminal, hindi ibig sabihin na hindi nangyari ang pang-aabuso sa sekswal. Ibig lamang sabihin nito ay hindi nila iniisip na magiging matatag ang kanilang kaso sa hukuman," sabi ni Hill.







"Matapos ito, kanilang huhulihin at sasampahan ng mga kaso ang sinasabing salarin. Ang sinasabing salarin ay maaaring palayain sa pamamagitan ng piyansa o maaaring palayain nang walang piyansa. Maaaring manatili sila sa kustodiya hanggang sa paglilitis, ngunit hindi naman kinakailangang agad silang ilayo sa kalsada sa oras ng pagka-aresto."



Pagdulog sa Korte

Kapag ang kaso ay nasa korte na, ang biktima at iba pang mga saksi (kung mayroon) ay kinakailangan na magtestigo. Sila ay susuriin ng prosecution at defense. Sa kabilang banda, may karapatan ang akusado na manahimik.





Maaring hindi ito umamin sa kasalanan o umamin lamang na guilty sa mga kasalanan sa hindi gaanong Malala na krimen sa sekswal na aspeto.





Sinabi ng abogadong si Michael Bradley na ang mga tampok ng legal na sistema na ito ay nagpaparamdam ng pagkakawalay ng mga biktima, na para bang sila ang nasa paglilitis.





Sa karamihan ng mga kaso ng panggagahasa, ang tanging ebidensya ay ang salaysay ng biktima. Lahat ng pasanin ay nasa proseso ng pang-uusig, na kailangang patunayan ang buong kaso nang labis sa makatuwirang pag-aalinlangan — na isang napakalaking pasanin. Lawyer and author Michael Bradley, law reform advocate.

Ipinaliwanag ng Abogadong si Bradley na kailangang patunayan din ng pang-uusig na ang seksuwal na aktong naganap ay walang pagsang-ayon.





"At kung hindi nagkaroon ng pagsang-ayon, ngunit naniniwala ang nasasakdal na mayroong pagsang-ayon, hindi ang paniniwalang iyon ay katanggap-tanggap."





Idinagdag niya na dahil karamihan sa mga pinaghihinalaang salarin ng seksuwal na pang-aabuso ay nananatiling may karapatan sa katahimikan at hindi kinakailangang magbigay ng ebidensya, ang paglilitis ay umaasa sa salaysay ng biktima na puwedeng maging pinag-aalinlanganan. Ito ay naging isang labanan kung ang biktima ay nagsasabi ng katotohanan.





"Ang jury ay maririnig lamang ang kwento ng nagreklamo o ng biktima, at iyon ang tanging ebidensyang mayroon ang Crown upang patunayan ang kaso nito," aniya.



Upang magkaroon ng makatuwirang pag-aalinlangan, ang landas patungo dito ay magpakita ng pag-aalinlangan sa kredibilidad ng salaysay ng biktima. Kaya't sila ay tatawaging sinungaling. Lawyer at author Michael Bradley, law reform advocate.

Inaasahan na mga nasa 90 porsyento ng mga biktima ay hindi nagrereklamo ng rape sa pulisya.





Ayon sa mga pag-aaral, isa sa bawat limang Australyano ang naniniwalang madalas gumawa o magpapalala ng kanilang reklamo ng pang-aabuso o panggagahasa .





Ito ang pinakamataas na porsyento sa anumang bansang Kanluranin.





Gayunpaman, sinabi ni Senior Sergeant Kelley na bihira niyang nakakasalamuha ng mga biktima na nagsisinungaling.





"Bilang isang eksperto sa larangan na ito at matapos halos isang dekada na nakalaan dito, masasabi ko sa inyo na walang sinuman ang gustong dumaan sa prosesong ito. Kaya't walang sinuman ang nais na ipahayag ang kanilang sarili sa paraang sinusuri sila ng legal na sistema, kaya't ang pagimbento ng isang bagay ay napakakaiba at napakakaunti."



Source: AAP Kung ang akusado ay matukoy na may sala sa anumang mga alegasyon, ang susunod na hakbang ay ang pagbibigay ng hatol.





"Ang mga pagpipilian sa hatol ay maaaring maging mula sa 'walang rekord na hatol', hanggang sa paglilingkod sa komunidad. Maaring sila ay magmulta lamang, o maaring makulong, na maaaring ikabahala rin ng mga biktima-na-nakaligtas kung ang hatol ay hindi tugma sa kanilang pinagdaanan," paliwanag ni Hill.





"Sa paghahatol, karaniwang maaari kang magbigay ng isang pahayag ng epekto sa biktima, na isang napakahalagang sandali para sa maraming biktima-na-nakaligtas kung saan sila ay nagkakataong sabihin kung paano sila naapektuhan ng krimen na iyon sa hukuman, lalo na sa taong nagkasala sa kanila."





Sa mga nakaraang taon, ilang hurisdiksyon sa Australia ang nagbabago ng kanilang mga batas upang gawing sapilitan na ang mga akusado ng mga seksuwal na paglabag ay magpatunay sa hukuman na kanilang nakamit ang pagsang-ayon bago sila nasangkot sa gawaing sekswal.





May mga hurisdiksyon din na nagpapakilala ng mga bago at iba't ibang paraan ng pagrereport ng seksuwal na pang-aabuso para sa mga nais na iulat nang pormal ang kanilang karanasan, nang hindi kinakailangang dumaan sa sistemang pangkatarungan.





"May mga sistemang pagrereport tulad ng SARO sa New South Wales kung saan maaari kang mag-ulat ng isang seksuwal na pang-aabuso na maaaring nangyari sa anumang oras sa iyong buhay, at hindi mo kinakailangang tapusin ang buong prosesong panghahabla hanggang sa hukuman, ngunit inilalagay ito sa talaan," dagdag ni Hill.





Naniniwala si Michael Bradley, ito ay isang kapaki-pakinabang na pagpipilian para sa mga biktima na nag-aalala sa pagprotekta sa iba pang potensyal na biktima.





"Madalas na ang bagay na nagpapahamak sa mga nakaligtas ay ang kanilang pag-aalala sa iba, dahil wala namang isang insidenteng manggagahasa lamang. Ang ganda ng isang sistema ng pagrereport tulad nito ay kung may iba pang mga ulat na umiiral na sa sistema o magkakaroon pa lamang ng mga ulat sa sistema, maaaring mag-trigger ito sa pulis na bumalik sa mga biktima at sabihin, 'oy, napagtanto na oo, ang lalaking ito ay maaaring isang sunod-sunod na salarin', kahit na sa alegasyon lamang, 'gusto mo bang ituloy ito?'"







Sa pagpapasya mo kung magrereklamo ka sa pulisya o hindi, may iba't ibang mga serbisyong suporta na maaari mong makuha.