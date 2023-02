Mula Corporate manager naging Mompreneur

“I was really earning well as a corporate HR professional but when I became a mum I felt so trapped.”





Pagbahagi ng author ng thefitfoodiemommy.com sa kanyang panayam sa SBS Filipino .











Highlights



Labing dalawang taon na corporate manager si Tara Tan nang magdesisyong maging stay-at-home mompreneur

Nais ni Tara Tan na bigyang prayoridad ang kanyang anim na taong gulang na anak

Inspirasyon niya sa pagiging isang health coach ang pamilya at dahil nasawi sa kanser ang kanyang ama taong 2010

