Mga karaniwang problema sa balat ngayong taglamig

Highlights Karaniwang problema sa balat ang dermatitis, eczema at hives

Ang malamig na panahon ay nakakaapekto sa kondisyon at moisture ng balat

Kahit taglamig, mataas ang UV rays at maaring makasira ng balat

Marami sa mga Pinoy ang nagkakaroon ng mga allergies tuwing taglamig ayon kay Dr Sharon Suguilon, isang GP na may special interest sa skin cancer at primary care dermatology.





“In the colder season, many Filipinos seek my advise due to winter related skin concerns like rashes and itch. We call it winter rash. It’s when our skin becomes really dry, itchy and dehydrated."

















