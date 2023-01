'Kailan kaya ito matatapos': Reaksyon ng ilang mga Pinoy sa Stage 4 restrictions

Highlights Dama ng ilang Pinoy sa Melbourne ang epekto ng Stage 4 restriction

Natuto sila ng mga bagong hobby sa gitna ng lockdown

Sa kabila ng mga restriksyon, nauunawaan nila na dapat ipatupad ito upang mapababa ang mga kaso ng impeksyon

"Yung takot na walang security sa work and with our future. Iniisip mo kailan ba ito matatapos? Anong kakainin ko bukas? But with the high cases, I think it's a must that the government should impose stage 4 restrictions."





Ito ang mga saloobin ng working visa holder na si April Kabigting na nawalan ng trabaho at kasalukuyang naka-tengga sa bahay.

















