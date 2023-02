Pagpapahalaga sa kalusugan ng mga kababaihan

Highlights Ibinahagi ng iba't-ibang kababaihan ang kanilang diskarte sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan sa mga panahong ito

Bumuo ng isang online community para sa mga kababaihan ang ina na si Alicia Temmerman

May mga kababaihan na napabuti ang kalusugan sa pamamagitan ng pang-spriitwal na pamamaraan

"I think all women need to look after themselves, you cannot give anything out of an empty cup, you need to be well and full of love to be able to share it with your family."





Pagbahagi ng ina na si Mukta Arora mula sa Sydney.