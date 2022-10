By Claudette Centeno-Calixto

Highlights Ang stroke ay nangyayari kung ang supply ng dugo sa bahagi ng utak ay biglaang naharang

Bulnerable na ma-stroke ang mga may secondary condition

Ipinapayo ang regular blood test upang mabantayan ang cholesterol level ng katawan

Ayon kay Dr Earl Pantillano, bulnerable sa stroke ang mga may secondary condition tulad ng mataas na blood pressure, diabetes, family history ng stroke, mga mabigat ang timbang at mga labis manigarilyo at uminom.

















