Indiginoy Episode 1: Ang pag-iisang dibdib ng Katutubo at Filipino

Ang seryeng ito na Indiginoy ay patungkol sa buhay ng mga Katutubong Australyano at Pilipino, ang kanilang pakikipag-ugnayan at koneksyon, at kung paano nila niyayakap ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang kultura.











Highlights





Makikilala natin sa episode na ito si Tony Paradies, isang Filipino at ang kanyang asawa na si Sharon, isang Katutubong Australyano.

Noong dekada 60 at 70, hindi pa halos tanggap ang pagkakaroon ng relasyon sa pagitan ng may maitim at maputing balat.

Nagsilbing daan ang puting kaanyuan ni Sharon sa dahan-dahang pagtanggap ng lipunan sa kanilang pagsasama.