JobKeeper scheme palalawigin ng gobyerno

Available in other languages

Available in other languages

Highlights Simula Setyembre magiging 1,200 dollars a fortnight na lamang ang Jobkeeper subsidy mula $1,500

Ang pangalawang rate ay magiging $750 at bababa pa ito sa susunod na taon

Kasabay ng krisis sa aged care ay patuloy hinaharap ng gobyerno ang krisis na dala ng pandemya sa ekonomiya

Inanunsyo ng Federal Treasurer Josh Frydenberg na naging matagumpay ang nasabing scheme.





"Right around our great country there are great stories. Great stories about what JobKeeper is doing to support businesses and families."











Listen to SBS Filipino 10am-11am daily

Follow us on Facebook for more stories