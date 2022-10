Kaalaman sa tamang pagtulong sa mga biktima ng domestic violence isinusulong ng Australian-Filipino Women Support Group

Highlights Nananatiling isa sa mga pangunahing problema sa mga komunidad ang family at domestic violence

Nais ng Australian-Filipino Women Support Group o AFWomen na mas palaganapin ang impormasyon tungkol sa domestic violence at pagtulong sa mga biktima nito

Suportado ng Embahada ng Pilipinas sa Australia ang mga hakbang at programa na pumipigil sa tumataas na kaso ng pang-aabuso sa tahanan

Dalawa sa bawat limang kaso ng pagpatay o murder sa Australia ay may kaugnayan sa family at domestic violence ayon sa Australian Institute of Health and Welfare.





Sa tala ng Australian Bureau of Statistics noong 2016, higit dalawang milyong Australians ang nakakaranas ng pang-aabusong pisikal at sekswal.





Bagaman may mga hakbang at programa ang pamahalaan, maraming grupo sa bansa ang naninindigan na hindi ito sapat dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga biktima.





Kaya't gumagawa na rin ng kanya-kanyang hakbang ang mga komunidad para tulungang mapalaganap ang kaalaman tungkol sa domestic at family violence.

















Sa Sydney, nadagdagan ang pwersa ng mga kababaihang lumalaban para matigil na ang siklo ng pang-aabuso sa tahanan.





Binuo ng ilang Filipina mula sa iba't ibang larangan at propesyon ang Australian-Filipino Women Support Group Inc o AFWomen.





Launching of AFWomen Meriendahan 2022 at Blacktown Leo Kelly Arts Centre,18 June 2022 Source: SBS Filipino





Ayon kay Solicitor at AFWomen President, Linda Santos, itinatag ang samahan para maging gabay at tulay ng mga biktima sa nararapat na serbisyo.





Sa ngayon, pangunahing layunin samahan na makapagbigay ng kaalaman sa Filipino-Australian community sa estado kung paano matutukoy ang senyales ng pang-aabuso at pagliligtas ng sarili mula dito.





Ganun din ang pagtulong sa mga biktima na nais makapagsimulang muli sa tulong mga art workshop , therapy at livihood programs ayon sa vice president ng grupo na si Marilyn Mendez.





Art exhibit at Meriendahan 2022 by AFWomen “Empowerment of Women thru Creativity”. Source: SBS Filipino





Suportado ng Embahada ng Pilipinas sa Australia ang samahan na ayon kay Ambassador Hellen Dela Vega ay magiging isa sa mga katuwang nila sa programa na maaring maging takbuhan ng mga kababayang malalagay sa mapang abusong sitwasyon.





Aminado si Ambassador Dela vega na malaking pagsubok ang pag-abot sa mga nasa malalayong bayan. Pero sa pamamagitan ng mga konsulado, ay pinipilit nilang maitawid ang mga programa.





Hiling din nya ang pakikibahagi ng mga kumpanya at negosyo sa usapin ng pagpigil sa anumang uri ng karahasan.





Kung ikaw ay may kilala na dumadanas ng ano mang uri ng pang aabuso sa tahanan, wag mag atubiling tumawag sa National Sexual Assault Family and Domestic Violence Counselling Line 1800 – RESPECT or 1800-737-732 o Triple Zero - 000