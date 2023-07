Makipagkaibigan sa Australia: ang kahalagahan ng cross-cultural na pagkakaibigan

Key Points Sa pamamagitan ng mga pagkakaibigang may iba't ibang kultura, natutuklasan natin ang mga pagkakatulad sa iba't ibang karanasan sa migrasyon.

Ang mga cultural silos ay maaaring hadlang sa atin upang makuha ang mahalagang impormasyon sa isang bagong bansa.

Ang mga pagkakaibigang may iba't ibang kultura ay nagbibigay sa atin ng mga bagong perspektiba at nagpapalakas sa ating pakiramdam ng pagkakakilanlan.

Ang paghihigpit sa ating sarili sa isang cultural circles ay nagkakait sa atin ng potensyal na lumikha ng pinakamahahalagang mga relasyon.

Ang pangingibang-bansa ay maaaring maging nakakaramdam ng kalungkutan, kaya ang pagkakaroon ng koneksyon sa mga kababayan ay isang malaking bagay.





Gayunpaman, ang pakikipagkaibigan sa mga taong may ibang kultura at lahi ay naglalantad sa atin sa iba't ibang perspektiba at nagpapalakas sa ating damdamin na makaunawa.





Binibigyang-diin din ng mga pagkakaibigang may iba't ibang kultura ang ating mga pagkakatulad.





"Ang mga tao kapag dumating sa Australia ay madalas na nagkakaisa sa pamamagitan ng mga karanasang migrasyon," sabi ni Dr. Harriet Westcott, isang eksperto sa paksa ng pagkakaibigan at migrasyon.





"Iba't ibang anyo ng migrasyon ang maaaring maging dahilan kung bakit ang mga tao ay nagmigrate, at maaaring magkaiba ang kanilang karanasang migrasyon. Ang pagtatanong sa mga tao tungkol sa kanilang mga karanasan ay maaaring kapaki-pakinabang - ngunit maaari ring maging traumatiko kaya't maaaring isang bagay na dapat nating maging sensitibo tungkol sa pagkakaibigan."



Ang cultural na ‘silo’

We find comfort in people within our national, cultural or ethnic circles who think the same way as we do – but there are drawbacks too.





“The problem is that you’re not expanding beyond this silo that you’re caught in,” warns Professor Catherine Gomes, who specialises in communications in diverse communities at RMIT.



Sa isang silo iniisip mo ang parehong paraan tulad ng iniisip ko. Kaya pagdating sa impormasyon at pananaw tungkol sa pamumuhay sa iyong destinasyong bansa, kung ano ang alam ng kaibigan ko ay ang alam ko. Nagiging problema iyon dahil hindi mo talaga nauunawaan kung paano ka mabubuhay sa banyagang bansang ito. Catherine Gomes

Sa labas ng silo na iyon, ina-access namin ang impormasyong mahalaga sa pamumuhay sa aming destinasyong bansa.





Ang mga internasyonal na estudyante ay karaniwang nag-uulat ng mas kaunting pagkabigla sa kultura at isang mas mahusay na pakiramdam ng pagsasaayos kapag nakikipagkaibigan sila sa lokal.





Gayunpaman, narinig ni Propesor Gomes ang maraming Chinese international students na nag-uulat na wala silang kaibigan sa labas ng Chinese circle.



Make friends in Australia: the importance of cross-cultural friendships "Palagi nilang sinasabi, 'Oo, masaya naman kami sa karanasang estudyante mula sa ibang bansa, ngunit ang pinakamalaking panghihinayang ay hindi kami nakapagkaroon ng mga lokal na kaibigan.'





"Ngunit para maging patas sa maraming migrante, lalo na sa mga pansamantalang migrante, talagang mahirap makahanap ng mga lokal na kaibigan."



Ang pagkakaroon ng kaibigan ay mahirap

Sa kanilang formative years, ang mga lokal ay likas na bumubuo ng mga relasyon at umiiral sa kanilang sariling mga kultura.





Si Max Tkachenko, isang dating international student mula sa Russia, ay namalas ang malupit na katotohanang ito nang siya ay dumating.



Kapag naririnig mo ang ilang mga migrante na nagsasabing mahirap sumali sa mga pangkat ng mga taong sosyal, nauunawaan ko ang mga hamong iyon. Naranasan ko na rin ang mga ito. Max Tkachenko

"Ngunit dapat kong sabihin na ang pagkukomento sa mga limitasyong ipinapataw mo sa iyong sarili ay napakasamang dahilan para limitahan mo ang iyong sarili," sabi ni Tkachenko.





Ang pagkakaibigan ay isang boluntaryong bagay, kaya't hindi lahat ay maaaring gustong maging kaibigan tayo, sabi ni Dr. Westcott.





"Hindi ito kinakailangang patungkol sa atin. Ito ay tungkol lamang sa katotohanan na abala ang kanilang mga buhay. Kung magpapanatili tayo ng bukas na pag-iisip at turingin ito bilang isang paglalakbay, makakakilala tayo ng mga taong interesado sa huli."



Tuklasin ang nasa labas ng kultura

Ang nag-udyok kay Max Tkachenko na subukang tuklasin ang pagkakaibigan sa labas ng kaniyang kultural na bilog ay ang pagkainggit at pangangailangan para sa makabuluhang mga relasyon.





"Parang pag-iisip ng isang bata sa tindahan ng kendi," aniya.





"Gusto nilang subukan ang lahat. Sa Australia, maaari kang magkaroon ng isang tindahan ng mga kultural na pagkain sa parehong kalsada, kaya bakit mo isasaalang-alang ang iyong sarili?"



Ang mga taong ipinanganak at lumaki sa Australia ay maaari ding nakaranas ng cultural bubbles. Credit: SolStock/Getty Images Ang kanyang payo ay simple: Lumabas ka lang at subukan mo.





"Kapag inilimita mo ang iyong sarili sa iyong kultural na pinanggalingan, maaaring ikaw ay magbalewala ng ilan sa mga pinakamakabuluhang mga relasyon na maaari mong maipagmamalaki."



Kabilang ka sa grupo

Si Professor Gomes ay nagkilala bilang Eurasian at ipinanganak sa Singapore. Nang dumating siya sa Australia, siya ay nagsimula ng mga pakikipag-usap sa sinuman na iba sa kanya.





Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mas malawak na komunidad na kung saan ikaw ay naging bahagi na, aniya. Makikilala mo rin nang mas mabuti ang lugar.





"Kung mayroon kang mga kaibigan na Australyano, halimbawa, mas malaki ang pakiramdam ng pagkakakilanlan."



Kung ikaw ay palaging kasama ang mga taong ganap na katulad mo, hindi mo binubuhos ang iyong sarili sa mga karanasan ng lugar na kinalalagyan mo. Sa halip, ikaw ay bumibiyahe lamang mula sa iyong sariling bansa patungo kahit saan na may kaunting pagkakaiba sa tanawin. Iyon lang ang lahat. Max Tkachenko

Ang pagiging magiliw at pagbibigay ng pagkakataon sa mga tao ay maaaring makatulong ng malaki sa pagbuo ng mga pagkakaibigan. Credit: Lucy Lambriex/Getty Images Kapag tungkol sa paglalabas sa kanilang kultural na bulubundukin, ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa takot at kahirapan, sabi ni Ginoong Tkachenko.





"Ang iyong kinatatakutan ay ang mga bagay na hindi mo masasaksihan sa kabilang bahagi ng takot," aniya.