Ina namigay ng mga laruan sa pamamagitan ng kanyang maliit na negosyo

Highlights Namigay ng mga educational toys ang isang ina sa pamamagitan ng kanyang maliit na negosyo.

Naniniwala siya na ang lockdown ay isang mabuting panahon upang makipag-konek sa pamilya

Sa buong buwan ng Hulyo ay mamimigay siya ng laruan upang iangat ang kahalagahan ng ora para sa pamilya

Sinabi ni Ms Larion na nais niyang maging pangunahing bahagi ng kanyang negosyo ang pagtulong sa kapwa.





“I wanted giving back to be a part of my business. I’m not earning yet but it’s not a reason not to give.”





























