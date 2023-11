'Net Zero 2050': Ang pangmatagalang plano ng Australia para sa pagbawas ng mga emission sa taon 2050.

Key Points Ang pagsusunog ng mga fossil fuels ay naglalabas ng maraming carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases sa kapaligiran, na nagdudulot ng pag-init ng mundo at pagbabago ng klima.

Ang pagpapabawas ng mga emissions ng greenhouse gas at ang paggamit ng mas maraming mapagkukunan ng renewable energy ay susi sa pag-limit ng epekto ng pagbabago ng klima.

Ang "net zero emissions" ay nangangahulugan na natatamo ang kabuuang balanse sa pagitan ng mga naibubugang greenhouse gas emissions at mga greenhouse gas emissions na inaalis mula sa kapaligiran.

Ramdam na ng buong mundo ang epekto ng climate change kaya ang bansang Australia ngayon ay simulan ng nagpapatupad ng isang pangmatagalang plano para sa pagbabawas greenhouse gas emission.





Ang pagsusunog ng mga fossil fuels ay naglalabas ng sobrang dami ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gas sa kapaligiran. Ito ay nagreresulta ng sobrang init na temperatura sa buong sanlibutan sapagkat ang naipon na mga greenhouse gas sa kapaligiran ay nagta-trap ng higit pang init mula sa araw.





Tulad ng maraming bansa, ipinatupad ang Australia ng isang pangmatagalang plano para sa pagbawas ng greenhouse gas emissions upang limitahan ang pag-init ng mundo, at maari nang maging bahagi ng solusyon ang mga indibidwal, pamilya, at negosyo.





Si Dr. Simon Bradshaw ay nag-aaral ng pagbabago ng klima sa kanyang tungkulin bilang Research Director sa Climate Council at sinasabi na ang pagbawas ng emissions ay nangangailangan ng pagbabago sa paraan kung paano natin pinapatakbo ang ating modernong mundo.



A wind farm produces a form of renewable energy. Image: Alex Eckermann - Unsplash "Ang Australia, tulad ng karamihan ng mga bansa, ay nag-commit na makamit ang net zero emissions sa taong 2050. Ito'y nangangahulugan ng malalaking pagbabago. Ito ay nangangahulugan ng pagbabago sa paraan kung paano natin binibigyan ng kuryente ang ating mga tahanan at industriya. Kaya't kailangang baguhin ang paraan kung paano tayo nagmamanufacture ng kuryente, at magkaroon ng mas maraming enerhiya mula sa araw at hangin sa ating sistema ng kuryente, at maagap na iwanan ang mga fossil fuels nang lubusan."





At kung ang taon 2050 ay tila malayo pa, sinasabi ni Dr. Bradshaw na ang oras para sa mga hakbang upang bawasan ang mga emissions ay dapat simulan na ngayon.





"Malinaw ang siyensya na kailangan nating halos hatiin ang greenhouse gas emissions na ito sa buong mundo sa kasalukuyang dekada at makamit ang net zero emissions sa lalong madaling panahon. Kinakailangan nating malunasan ito nang maagap kung nais nating magkaruon ng isang ligtas at maunlad na kinabukasan."





Ang Climate Change Bill

Iniharap ng Pamahalaang Australyano ang Climate Change Bill 2022 , na naglalahad ng mga target ng bansa para sa pagbawas ng greenhouse gas emissions.





"Ang Bill ay naglalayong bawasan ang mga emissions ng 43% mula noong 2005 ngayong darating na 2030, at makamit ang net zero emissions sa taon 2050. Ito ay isang malalaking layunin," ayon kay Aaron Tang, isang Research Affiliate sa Centre for the Study of Existential Risk sa University of Cambridge at isang nagtatapos na PhD at Lecturer sa Australian National University.





"Sa nakaraan, nagkaroon ng problema ang Australia sa pagpapanatili ng parehong polisiya tungkol sa klima sa antas ng pamahalaang pederal. Sana'y magdulot ng kinakailangang kasiglaan ang Climate Change Bill habang tayo'y patuloy na tumutungo sa hinaharap, at ito ay magiging pundasyon para sa mas ambisyosong hakbang sa hinaharap."



Dr Simon Bradshaw from the Climate Council. Image: Climate Council Ang Net zero emissions ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kabuuang balanse sa pagitan ng mga greenhouse gas emissions na nililikha at mga greenhouse gas emissions na inaalis mula sa kapaligiran.





At sinabi niya kailangan mag-invest sa renewable energies para maabot ang net zero emissions.



Kalahati ng ating enerhiya ay nagmumula sa pagsusunog ng uling. Ang pag-iinvest sa iba't ibang paraan ng pagprodyus ng enerhiya sa Australia ay hindi lamang magbawas ng ating sariling mga emissions at magpapababa ng presyo ng enerhiya, kundi magbibigay din ng mga oportunidad sa ekonomiya sa buong Asia Pasipiko. Maari tayong maging mga lider sa mundo sa industriya ng renewable energy. Aaron Tang

Sumasang-ayon si Dr. Bradshaw na ang Australia ay nasa tamang lugar para maging lider sa paggamit ng renewable energy.





"Swerte tayo sa Australia dahil isa tayo sa mga pinakamasikasong bansa sa mundo. Kaya't may malalaking potensyal na baguhin ang paraan kung paano natin inaararo ang kuryente."



READ MORE The importance of greening where you live

Ang lahat ay makakatulong sa pag-abot ng net zero emissions

Sinabi ni Dr. Bradshaw na mahalaga na isaalang-alang ang mga uri ng transportasyon na ginagamit natin.





"Sa ngayon, ang karamihan sa ating mga biyahe ay ginagawa sa mga masasamang makina na umaandar sa petrolyo at diesel, at kinakailangan nating magpatungo sa isang hinaharap kung saan tayo ay bababa sa ating mga sasakyan, at gawin ang higit na marami sa mga biyaheng iyon sa pamamagitan ng paglalakad o pamamagitan ng pampasaherong transportasyon. Ngunit kung kinakailangan pa rin nating gumamit ng mga sasakyan, gawin natin ang mga biyaheng iyon sa mga electric vehicles, na nagiging mas abot-kaya pa."





May iba pang mga hakbang din na maari nating gawin sa ating mga tahanan.



Aaron Tang from the Australian National University. Image: Aaron Tang/ANU. "Isa sa mga pinakamagandang bagay na magagawa natin ay kung tayo ay gumagamit ng gas para sa pagluluto at pagpapainit, ay lumipat mula sa gas tungo sa mga electrical appliances. Siyempre, ito ay magbaba ng ating kontribusyon sa emissions dahil ang gas ay nagmumula sa polusyon ng fossil fuel, at maaari rin nating gawing mas malusog ang ating mga tahanan."





Sinabi ni Dr. Tang na ang mga indibidwal na mga pagpapasya ay magkasamang maaaring magdulot ng positibong pagbabawas sa emissions.





"Gawin ang anumang maari mong gawin. Walang kakulangan ng mga makabuluhang hakbang. Maaring magpakabit ka ng mga solar panels sa iyong bahay, kumain ng mas kaunting karne, baguhin ang mga serbisyong bangko o superannuation, at siyempre, bumoto! Magsimula sa isang bagay na gumagana para sa iyo, at simulan mula doon."



Proteksyon ng biodiversity

Sinabi ni Dr. Bradshaw na mahalaga rin ang pangangalaga at proteksyon ng biodiversity ng mundo dahil ito ay bahagi ng sistema ng buhay ng planeta.



Kailangan nating pangalagaan ang mga ecosystem, ang mahahalagang kagubatan, at iba pang kamangha-manghang kalikasan sa buong Australia na may malaking papel sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na klima para sa ating lahat. Dr Simon Bradshaw

Pahabol ni Dr Tang, ang paglalakbay ng Australia sa pagbawas ng greenhouse gas emission ay magiging mahirap, ngunit may pag-asa.



Consider changing from petrol or diesel vehicle to an electric vehicle. Image: Paulbr75 - Pixabay "Ang landas na ating tatahakin ay mahirap, ngunit tayo ay may kakayahan sa pagharap at paglutas ng mga mahihirap na problema at pagkakamit ng mga kamangha-manghang bagay. Pinakita sa atin ng COVID-19 na kapag kinakailangan natin, tayo ay may kakayahan na maglaan ng malalaking pondo at gumawa ng malalaking hakbang."





Bilang mga indibidwal, pamilya, o negosyo, lahat tayo ay maaaring magbahagi sa pag-abot ng pagbawas ng emissions.