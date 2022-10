Kampanya para tuldukan ang di makatarungang pagpapasahod sa mga international students isinusulong

Highlights Dahil sa na-videohan na umanoy pag-atake ng isang empleyado sa loob mismo ng bubble tea shop sa Adelaide, marami ang namulat sa tunay na kalagayan ng mga estudyante

Iniimbestigahan ng Fair Work Ombudsman ang insidente sa Bubble Tea Shop

Binuo ang isang national database o listahan ng mga hindi nagpapasahod ng tama sa mga estudyante

Iminungkahi na ng federal government na mahaharap sa mabigat na parusa silang mga tinatawag na wage theft o di nabibigay ng tamang sahod sa mga empleyado.





Babala pa ng gobyerno sa sinumang patuloy na aabusuhin silang mga empleyado. Ang pinakamabigat na parusa, ang mga amo pwedeng makulong hanggang apat na taon at posibleng magmulta ng mahigit isang milyong dolyar.











"For the international students, they are paying thousands to study in Australia. When they come here they just want a part-time job, to pay the bills, to pay the rent. And it's not fair, when they find a job everywhere it's $10 an hour - it's not fair," ani Jackie Chen.





