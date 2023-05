Paano maiiwasan ang karahasan sa pamilya sa mga migranteng komunidad sa Australia

Hanggang kamakailan, ang karahasan sa pamilya o domestik ay itinuturing na personal na isyu, hindi isang suliranin ng lipunan. Ngunit ang mga estadistika ay nagpapatunay na maraming tao sa Australia ang mga biktima ng karahasan mula sa isang miyembro ng pamilya.





Ang mga biktima ng karahasan sa pamilya, domestik, at seksuwal ay karamihan ay mga kababaihan. Isa sa bawat anim na kababaihan at isa sa bawat labing-walong kalalakihan ang nagkaroon ng karanasan ng pisikal o seksuwal na karahasan mula sa kanilang kasama sa pagtira.





"Ang karahasan sa pamilya ay isang pangkalahatang termino na ginagamit para sa anumang uri ng karahasan na nagaganap sa isang domestikong kapaligiran o sa loob ng pamilya," paliwanag ni Dr. Nada Ibrahim, isang eksperto sa karahasan sa pamilya at domestik sa Centre for Child Protection ng University of South Australia.



Ang karahasan sa pamilya ay maaaring maglaman ng mga bagay tulad ng... karahasan sa kasintahan, pang-aabuso sa mga bata, pang-aabuso sa mga nakatatanda, pang-aabuso sa mga kapatid, o pang-aabuso ng magulang. Kaya't anumang uri ng karahasan na nagaganap sa isang tahanan. Dr Nada Ibrahim, University of South Australia's Centre for Child Protection

Kapag pinag-uusapan natin ang karahasan sa tahanan, hindi lamang ito umiiral sa pisikal na anyo. Ang karahasan ay maaaring magkaroon ng maraming iba pang anyo tulad ng psychological abuse, financial abuse, harassment, o coercive control.





Sinabi ni Dr. Ibrahim na may ilang mga tao pa rin na may mga lumang paniniwala sa karahasan at hindi nila maunawaan na ang karahasan ay maaaring hindi sinasadyang ipahayag o ipataw sa maraming paraan, maliban sa pisikal.





"Sa ilang pagkakataon, maaaring hindi matukoy ng partikular na kultura ang karahasan sa tahanan maliban sa pisikal na karahasan. Maaaring matukoy nila ang pisikal na karahasan, na hindi tinatanggap o inaari sa mga komunidad dahil sa pagkakitaan nito, ngunit maaaring mahirap para sa kanila ang pagtukoy sa ilang mga hamon ng karahasan sa tahanan at pamilya. Lalo na sa pagtukoy sa mga bagay tulad ng verbal na pang-aabuso, psychological abuse o financial abuse o social abuse, kung saan sila'y hiwalay o inilayo mula sa mga komunidad," paliwanag ni Dr. Ibrahim.





Sa ilang mga kaso, ang relihiyosong paniniwala o ang mga kahalintulad na pangangailangan ng malawakang pamilya ay maaaring magdagdag ng kumplikasyon sa isang sitwasyon ng karahasan sa tahanan.



Dahil hindi lahat ng ahensiyang nagsusulong ng laban sa karahasan sa pamilya ay handa sa mga kultural na pagbabago, maraming organisasyon sa Australia, tulad ng inTouch, ang nag-specialize sa mga isyu ng karahasan sa pamilya sa mga migranteng at refugee communities.





Si Anu Krishnan ay ang Direktor ng Kulturebrille, isang konsultahang pang-kulturang tumutulong din sa mga organisasyon na mas mahusay na makipag-ugnayan sa mga kliyente mula sa iba't ibang kultura at wika sa pag-iwas ng karahasan sa pamilya at iba pang mga isyu.





Binabalaan niya na ang mga presyur ng migrasyon ay maaaring maging sanhi ng pang-aabuso sa tahanan.





"Sa komunidad ng mga migranteng tao, may karagdagang stress sila sa pagharap sa buhay sa isang bagong kultura, mga isyu sa paghahanap ng mga trabahong may kinalaman at mga oportunidad sa karera. Madalas silang nahaharap sa mga pagbabagong pangkasarian na iba kaysa sa kanilang bansang pinanggalingan, at sa paglabas sa isang lubos na bagong at malayang kultura," paliwanag niya.



Sinabi rin ni Krishnan na mahalagang ang pag-iwas ng karahasan sa pamilya ay epektibo lamang kapag ang buong komunidad ay nakikiisa.





"Dapat mayroong maraming suporta upang ang mga kababaihan ay magkaroon ng lakas ng loob at tiwala na humingi ng tulong... Madalas, dahil sa kahihiyan na idulot ng pag-ulat ng karahasan sa kasintahan, hindi nagrereklamo ang mga kababaihan. Kailangan nating alisin ang kahihiyan na iyon at sabihin sa kanila na tama lang na pag-usapan ito, at hindi sila dapat sisihin," aniya.





[Kailangan din natin ng mga programa] upang magpatuloy ang kamalayan mula sa loob ng komunidad, upang ang iba pang mga miyembro ng komunidad ay maaaring makiisa at tulungan ang isang babae na nakararanas ng karahasan sa tahanan, upang hindi niya maramdaman na iniwan siya. Anu Krishnan, Director of Kulturebrille

Sinabi ni Krishnan na ang mga kababaihang migranteng ito ay may karagdagang mga balakid kapag sila'y humihingi ng tulong. Madalas silang nalululong at hindi alam kung saan sila pupunta.





"Natakot silang mag-ulat, at kahit kung nag-ulat man sila, saan sila pupunta? Hindi sila sanay sa pagtanggap ng tulong mula sa ibang tao o pumasok sa mga tirahan para sa mga kababaihan. Madalas silang may mga preconceived na ideya kung ano ang hitsura ng mga tirahang ito.





"Maraming kababaihan ang may mga isyu sa kanilang mga visa, kaya umaasa sila sa kanilang kasintahan para sa pang-araw-araw na gastusin. Minsan hindi sila makapagdala ng kanilang mga anak at lumipat," paliwanag niya.



Si Wendy Lobwein ang Senior Manager ng Prevention of Violence Against Women Program para sa AMES Australia, isang organisasyon na sumusuporta sa mga bagong migranteng tao sa kanilang paglalakbay sa pag-aayos.





Sinabi niya na mahalaga na isama rin ang mga kalalakihan sa mga inisyatibong ito.





"Ang mga kalalakihan ay maaaring maglaro ng napakahalagang papel, na nagtataguyod ng magalang na relasyon sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan at ng magalang na pagtingin sa mga kababaihan, at nagtatanong ng mga salungat na saloobin kapag nagpakita sila ng mga saloobin na binabalewala ang karanasan ng mga kababaihan o karahasan laban sa mga kababaihan," paliwanag niya.



Sa kasalukuyan, maraming serbisyo ang available para sa mga migranteng kababaihang biktima ng karahasan sa pamilya.





Marami sa mga ito ang gumagamit ng mga tagapagsalin wika upang magbigay ng suporta sa lahat ng wika.





Kung ikaw ay nakararanas ng pang-aabuso sa tahanan, maaari mong ireport ito sa iyong GP (general practitioner/doktor), na maaaring magpayo sa iyo at mag-refer sa mga kaukulang serbisyo malapit sa iyo.





Ngunit kung ikaw ay nasa panganib na agad, sinasabi ni Lobwein na hindi mo dapat mag-atubiling tumawag sa triple zero.





"Alam ko na maraming kababaihan ang nagsabi na takot sila sa pakikialam ng pulis. Iniisip nila na ito ay magsisimula ng pagkabuwag o pagkasira ng kanilang pamilya. Ngunit ang mga pulis ay patuloy na sinasanay sa pagresponde na ang layunin ay tiyakin na ligtas ang mga tao, hindi ang pagwawakas ng mga kasal o relasyon."



Saan makahanap ng tulong:

Kung biktima ng karahasan sa loob ng pamilya o may kakilala kang biktima, makipag-ugnayan sa 1800 RESPECT para sa tulong at suporta.



Kung nangangailangan ka ng emosyonal na suporta, tumawag sa Lifeline , sa 13 11 14 o Beyond Blue sa 1800 22 46 36.



Kung kailangan ng interpreter o tagapagsalin , tumawag sa 13 14 50.





