Pagbabago sa patakaran sa isolation ng mga close contacts

Highlights Binago ng National Cabinet ang isolation rules para sa mga close contacts.

Magkakaron ng mandato sa pagbibigay-alam ng resulta ng RAT sa mga health department

Mananatiling bukas ang mga paaralan, pamilihat at essential services ayon kay PM Morrison

Naglabas ang pamahalaan ng listahan ng mga industriya kung saan papayagan ang mga close contact na makabalik sa trabaho kung magpapakita ng negative rapid antigen test result.





Kabilang dito ang empleyado ng - transport, freight and logistics, food logistics, healthcare and support, emergency services, law enforcement, correctional services, energy resources and water, waste management, food, beverage at iba pang critical good supplies (hindi kabilang ang hospitality), telecommunication, data, broadcasting at media.





Inanunsyo ng ACT health department nitong miyerkules na kailangan nilang isara ang kalahati sa PCR testing centres dahil sa di maiwasang problema sa supply.





Sa New South Wales, ang testing sites sa Sydney ay nagbawas na rin ng oras dahil sa kakulangan ng PCR tests





Sa Queensland, sinabi ni Premier Annastacia Palaszczuk mula Sabado, alisin na ang lahat ng state border requirements.





Pagmumultahin naman ng hanggang $5,000 ang hindi magrereport ng resulta ng RAT test sa Northern Territory ayon kay Chief Minister Michael Gunner





Sa South Australia, ang mga close contacts ng nag-positive sa COVID-19 ay makakatanggap ng dalawang libreng rapid antigen test kits mula sa health department.





