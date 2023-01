Umaapaw na dedikasyon ng isang guro sa musika sa gitna ng pandemya

Highlights Music teacher Annabelle Regalado-Borja nakahanap ng 'purpose' sa paguturo ng musika

Ginagamit niya ang iba't-ibang pamamaraan online para matuto ang kanyang mga estudyante

Nagiging hamon sa kanya ang kakulangan sa face-to-face contact

Bagama't may mga hamon na dala ang remote learning, pursigido si Annabelle Regalado-Borja sa pagtuturo ng musika sa kanyang mga estudyante.





“I came from a family of musicians back in the Philippines and music is my family’s legacy. My passion is really to bring out the best in people especially their musical skills and talent.”























